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Мануел Нойер обяви края на кариерата си в националния отбор след Световното първенство

Мануел Нойер обяви края на кариерата си в националния отбор след Световното първенство

19 Юни, 2026 07:30 603 0

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Не планирам да участвам на Европейското първенство след две години

Мануел Нойер обяви края на кариерата си в националния отбор след Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Вратарят на Германия Мануел Нойер официално съобщи, че ще се оттегли от националния отбор след края на настоящото Световно първенство. Решението беше оповестено чрез изявление, цитирано от журналиста Фабрицио Романо.

„Този турнир ще бъде последният ми с националния отбор, не планирам да участвам на Европейското първенство след две години. Искам да го приема мач по мач и да не мисля за сбогуване или потенциален последен мач за Германия“, заявява Нойер.

Мануел Нойер дебютира за Бундестима през юни 2009 г. и оттогава е изиграл 125 мача, превръщайки се в един от най-значимите вратари в историята на германския футбол.

При победата със 7:1 над Кюрасао в първия кръг на груповата фаза на Световното първенство той започна като титуляр и изравни рекорда за най-много участия на световни финали за вратар — 20 мача, постижение, което досега принадлежеше на французина Юго Лорис.

През август 2024 г. Нойер вече беше обявил края на международната си кариера. Въпреки това той прие поканата да се завърне в националния отбор, за да помогне на Германия в кампанията на Световното първенство.

Решението му да се оттегли окончателно след турнира бележи края на една епоха за германския футбол — епоха, в която Нойер промени представата за модерния вратар със своя стил на игра, лидерство и постоянство.


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