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Тотнъм привлече нидерландски национал

Тотнъм привлече нидерландски национал

19 Юни, 2026 08:30 426 0

  • ян пол ван хеке-
  • брайтън-
  • тотнъм-
  • футбол

Според британските медии клубът от Северен Лондон ще плати около 52 милиона паунда за 26-годишния бранител

Тотнъм привлече нидерландски национал - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Тотнъм официално обяви привличането на нидерландския защитник Ян Пол ван Хеке от Брайтън, като трансферът беше представен от клуба като „дългосрочен“. Сделката е част от стратегията на мениджъра Роберто де Дзерби за цялостно обновяване на състава.

Според британските медии клубът от Северен Лондон ще плати около 52 милиона паунда за 26-годишния бранител. Така Ван Хеке отново се събира с Де Дзерби, под чието ръководство играеше и в Брайтън.

Новото попълнение на „шпорите“ в момента е част от състава на националния отбор на Нидерландия на Световното първенство в Северна Америка. Той вече има 13 мача за „оранжевите“, като последният беше при равенството 2:2 срещу Япония в понеделник.

Мениджърът Де Дзерби описа Ван Хеке като „здрав, интелигентен централен защитник, който влиза смело в единоборствата и се справя отлично като персонален пазач“ — качества, които според него са ключови за модела на игра на Тотнъм през следващия сезон.

„Огромна чест е да станеш играч на Тотнъм. Присъединяването към такъв голям клуб е сбъдната мечта“, заяви Ван Хеке. Той допълни, че разговорите със сънародника му Мики ван де Вен, както и предишната му работа с Де Дзерби, са изиграли важна роля в решението му.

Трансферът стана ясен още преди два дни, когато защитникът договори личните си условия с клуба.


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