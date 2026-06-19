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Шестима арестувани след мача между Англия и Хърватия на Световното първенство

Шестима арестувани след мача между Англия и Хърватия на Световното първенство

19 Юни, 2026 07:00 727 0

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Според информацията един от задържаните е арестуван за незаконно проникване в чужда собственост

Шестима арестувани след мача между Англия и Хърватия на Световното първенство - 1
Снимка:
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Шестима души бяха арестувани по време на победата на Англия с 4:2 над Хърватия в първия мач на двата отбора на Световното първенство по футбол в САЩ, съобщи агенция АР, позовавайки се на полицията в Арлингтън.

Според информацията един от задържаните е арестуван за незаконно проникване в чужда собственост. Полицията е реагирала и на два сигнала за сбивания на стадион „AT&T“, но нито един от тези инциденти не е довел до арест.

Трима души са задържани по подозрение за престъпления, свързани с наркотици. Друг е бил отведен заради съмнения, че е в състояние на тежка алкохолна интоксикация. Шести е арестуван по подозрение за продажба на фалшиви маркови стоки на стойност между 2500 и 30 000 долара. Нито един от задържаните не е британски гражданин, но всички са били на мача и са се намирали в английския сектор.

От полицията уточняват, че персоналът на стадиона обикновено се справя с „непокорни“ зрители без намеса на органите на реда, като служителите по сигурността често успяват да овладеят ситуацията самостоятелно.

По време на срещата са били използвани дронове за наблюдение на тълпата, а полицейски екипи са патрулирали около стадиона и паркингите още часове преди началото на мача.

Очевидци твърдят, че десетки фенове са успели да пробият охраната и да влязат на стадиона без да преминат през официалните проверки. От ФИФА заявиха, че не са информирани за случаи на привърженици, проникнали без билети.

Подобни нарушения са криминализирани в Англия след инцидента с пробива в сигурността на „Уембли“, което доведе до въвеждане на по-строги мерки.


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