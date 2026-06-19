Густаво Алфаро: „Оставете момчетата ми на мира – аз ще понеса всички удари“

След като националният отбор на Парагвай претърпя болезнено поражение с 1:4 от САЩ на Световното първенство по футбол 2026, треньорът Густаво Алфаро не скри разочарованието си, но и не позволи критиките да се стоварят върху неговите футболисти. На напрегната пресконференция, изпълнена с емоции и категорични изказвания, Алфаро застана твърдо зад отбора си и пое цялата отговорност за неуспеха.

„Критикувайте мен, не играчите!“, настоя Алфаро, обръщайки се към журналистите с размахани ръце и решителен тон. „Когато всичко приключи, аз ще си тръгна, но тези момчета ще останат да защитават цветовете на Парагвай. Те са бъдещето на нашия футбол и заслужават подкрепа, а не упреци.“

Треньорът подчерта, че футболистите имат нужда от спокойствие и увереност, за да се подготвят за следващия ключов двубой в Група D срещу Турция, който ще се проведе в петък в района на залива на Сан Франциско. И двата отбора са под напрежение, след като стартираха турнира със загуби – Турция отстъпи с 0:2 на Австралия.

Въпреки тежкия старт, Алфаро увери, че отборът вече е оставил зад гърба си разочарованието от първия мач. „Затворихме страницата със САЩ още в събота. Сега ни чака финал срещу Турция – това е нашият шанс за реванш и ще се борим докрай“, заяви той, видимо раздразнен от въпросите за избора на стартов състав.

До Алфаро на пресконференцията седеше полузащитникът Матиас Галарса, който не скри, че атмосферата е напрегната. „Трудно е да се говори в този момент“, призна младият халф, но добави с усмивка: „Вече гледаме напред – утре ни чака ново предизвикателство и сме готови да дадем всичко от себе си.“