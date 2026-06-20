Ламин Ямал призна: Още не мога да изиграя цял мач

Сензацията на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал, който едва на 18 години вече е сред най-обсъжданите имена на световната футболна сцена, сподели, че все още не е напълно възстановен и не може да издържи цял двубой на Световното първенство по футбол 2026.

Младият нападател, който се появи като резерва при нулевото равенство срещу Кабо Верде, откровено разкри пред испанската телевизия RTVE, че физическото му състояние не позволява да бъде на терена през всичките 90 минути.

След като получи неприятна травма в подколянното сухожилие, Ямал все още усеща последствията и не иска да рискува здравето си в началната фаза на турнира. „Готов съм да дам всичко от себе си, когато треньорът ме повика, но не съм напълно подготвен да изиграя цял мач. На този етап няма смисъл да поемаме излишни рискове“, категоричен бе младият футболист.

Освен Ямал, и другото крило на „Ла Роха“ – Нико Уилямс, изпитва известни физически затруднения. Въпреки това, според думите на Ямал, Уилямс е в по-добро състояние и има шанс да започне като титуляр в предстоящия сблъсък от група „H“ срещу Саудитска Арабия, който ще се проведе в Атланта. „Нико е по-добре от мен, но нека не избързваме. Имаме страхотен състав и действаме разумно – стъпка по стъпка“, допълни Ямал.

Въпреки кадровите проблеми, селекционерът на Испания разполага с богат избор от качествени футболисти, което позволява на отбора да подхожда внимателно към възстановяването на своите звезди. Феновете на „Ла Роха“ могат да бъдат спокойни, че младите таланти ще бъдат пазени за най-важните моменти от шампионата.