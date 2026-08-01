Времето днес, прогноза за събота, 1 август: Слънце и горещини откриват новия месец

Първият ден на август ще донесе истинско лятно време в цялата страна с високи температури и минимална облачност. Очаква се максималните стойности в събота да варират предимно между 31°C и 36°C, като в столицата София термометрите ще достигнат около 31°C. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна, запазвайки стойности, близки до средните за месеца.

Официалната прогноза от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) показва, че нощта срещу събота ще бъде ясна и почти тиха. През деня ще преобладава слънчево време с лек до умерен изток-североизточен вятър, който в източните райони ще бъде по-осезаем.

Какво ще бъде времето по Черноморието и в планините?

По Черноморието: Ще бъде слънчево и изключително подходящо за плаж. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.

Ще бъде слънчево и изключително подходящо за плаж. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. В планините: Очаква се предимно слънчево време с умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°C, а на 2000 метра – около 18°C.

Началото на месеца ще бъде сухо и горещо. Синоптиците предупреждават, че липсата на валежи и високите температури повишават опасността от възникване на полски и горски пожари, поради което се препоръчва изключително внимание при боравене с открит огън.