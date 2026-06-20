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Каземиро ще играе рамо до рамо с Меси

Каземиро ще играе рамо до рамо с Меси

20 Юни, 2026 17:28 476 0

  • каземиро-
  • интер маями-
  • футбол-
  • лионел меси

Клубът от МЛС е финализирал сделката

Каземиро ще играе рамо до рамо с Меси - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският национал Каземиро е дал съгласие да премине в Интер Маями и договорът скоро ще стане факт. Според Фабрицио Романо, клубът от МЛС е финализирал сделката, след като страните са постигнали устно споразумение и всички формалности са изпълнени.

Съобщава се, че един от факторите, натежали за решението на 32-годишния Каземиро, е силното му желание да играе заедно с Лионел Меси.

Сега се очаква подписването на документите и официалното обявяване на трансфера. В последните 4 сезона Каземиро игра в Манчестър Юнайтед, а това лято стана свободен агент.


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