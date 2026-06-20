Каземиро ще играе рамо до рамо с Меси

Бразилският национал Каземиро е дал съгласие да премине в Интер Маями и договорът скоро ще стане факт. Според Фабрицио Романо, клубът от МЛС е финализирал сделката, след като страните са постигнали устно споразумение и всички формалности са изпълнени.
Съобщава се, че един от факторите, натежали за решението на 32-годишния Каземиро, е силното му желание да играе заедно с Лионел Меси.
Сега се очаква подписването на документите и официалното обявяване на трансфера. В последните 4 сезона Каземиро игра в Манчестър Юнайтед, а това лято стана свободен агент.
🚨 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.
Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHty3SWAIM
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