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Милан ще привлече още един българин

Милан ще привлече още един българин

20 Юни, 2026 19:30 507 1

  • академик-
  • томи хаджиев-
  • милан-
  • футбол

Известният италианския журналист Николо Скира обяви, че сделката ще стане факт през септември, когато бранителят ще навърши 16 години

Милан ще привлече още един българин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският гранд Милан ще привлече още един българин в редиците си. Става дума за таланта на пловдивския Академик – Томи Хаджиев.

Известният италианския журналист Николо Скира обяви, че сделката ще стане факт през септември, когато бранителят ще навърши 16 години.

Очаква се договорът на българина с Милан да бъде до 2029 година, като първоначално Хаджиев ще играе за младежкия тим на „росонерите“.

Само преди седмица от Милан обявиха, че са подписали нов договор с друг български футболист, а именно Валери Владимиров.


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