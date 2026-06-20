Италианският гранд Милан ще привлече още един българин в редиците си. Става дума за таланта на пловдивския Академик – Томи Хаджиев.
Известният италианския журналист Николо Скира обяви, че сделката ще стане факт през септември, когато бранителят ще навърши 16 години.
Очаква се договорът на българина с Милан да бъде до 2029 година, като първоначално Хаджиев ще играе за младежкия тим на „росонерите“.
Само преди седмица от Милан обявиха, че са подписали нов договор с друг български футболист, а именно Валери Владимиров.
✅ #ACMilan have agreed personal terms with a Bulgarian wonderkid, as per @NicoSchira, and the contract will be signed in September— SempreMilan (@SempreMilanCom) June 20, 2026
👉 https://t.co/iFVS5KFDoY pic.twitter.com/ZMI3n86WAR
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 майна
20:31 20.06.2026