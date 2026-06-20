Златан Ибрахимович с изненадваща прогноза за Мондиал 2026

Шведската легенда Златан Ибрахимович направи изненадващо изявление, прогнозирайки, че съставът на САЩ притежава нужните сили, за да триумфира със световната титла на Мондиала, на който е съдомакин. Селекцията, ръководена от Маурисио Почетино, стартира надпреварата по отличен начин, записвайки два успеха, които вече гарантираха място на тима в елиминационната фаза. В изиграните срещи до момента американците реализираха шест попадения и инкасираха само един гол. Според Ибра отборът натрупва все по-голяма увереност, а домакинският фактор и подкрепата на феновете могат да го отведат до финалния сблъсък.

"Могат ли да станат световен шампион? Да. Ако не сте вярвали преди, започнете да вярвате. Те имат страната зад гърба си и когато имате тази подкрепа, е трудно да ви победят. Днес се представиха добре, макар че, честно казано, Австралия не представляваше особена заплаха. И преди казах, че няма никакво значение какво се е случвало преди Световното. Важно е какво се случва сега. Те просто трябва да продължат да вдъхват увереност от мач на мач. Ще видим какво ще се случи в третия двубой. Там могат да дадат почивка на някои от играчите си, защото вече се класираха. Нещата изглеждат добре", коментира бившият нападател пред FOX Sport.

Въпреки отличното представяне на домакините, феновете продължават да следят и голямата въпросителна около отсъстващите грандове, като правилен отговор на загадката коя голяма футболна нация пропуска шампионата за трети пореден път е Италия. За американците обаче фокусът остава изцяло върху следващата стъпка в турнира след перфектното начало.