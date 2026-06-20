ЦСКА победи словенци в контрола след обрат

Новото попълнение Жоел Цварц се разписа в неофициалния си дебют, а Йоанис Питас вкара гол в добавеното време и ЦСКА спечели с 2:1 срещу словенския Брине Гросупле в първата си контрола от лятната подготовка в Австрия. Нидерландецът игра близо 20 минути в края на срещата, но успя да зарадва феновете на "червените", които подкрепиха отбора си в Залцбург.

Първата ситуация бе за Брине, като централният нападател на тима шутира, но не бе точен. Никола Йовичевич опита шут извън наказателното поле, но Евтимов внимаваше и улови. В 20-а минута Георги Чорбаджийски се освободи по чудесен начин и се озова на стрелкова позиция, но опитът му бе париран от противниковия вратар.

Десетина минути след това Анджело Мартино проби великолепно и завърши сам, но право в стража на съперника. В 34-а минута появилият се като резерва секунди по-рано Даниел Николов блесна с чудесна намеса 1 на 1 с противников футболист.

В 41-а минута ЦСКА загуби топката в опасна зона и гостите се възползваха. Ерик Милошевич получи на чудесна позиция и с прецизен шут не остави шанс на стража на ЦСКА да реагира, като топката му попадна в мрежата - 1:0 за Брине.

В началото на втората част Матиас Фаетон проби в противниковото наказателно поле, но завършващият му удар се отби от гредата след намеса на противниковия вратар. В 80-а минута появилият се като резерва Жоел Цварц овладя след изпълнение на корнер и шутира мощно, като топката бе отклонена от бранител и влетя във вратата на съперника - 1:1.

В първата минута на добавеното време Фаетон догони избита топка и намери Йоанис Питас, който се завъртя великолепно около оста си и отправи неспасяем удар към противниковата врата - 2:1 за ЦСКА.

Стартови състави:

ЦСКА: 25. Димитър Eвтимов, 17. Анджело Мартино, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 2. Пастор, 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов, 77. Алехандро Пиедраита, 38. Лео Перейра, 80. Георги Чорбаджийски, 9. Леандро Годой