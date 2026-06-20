Реал Мадрид с официално съобщение за Майкъл Олисе

Ръководството на Реал Мадрид излезе с официално изявление, в което категорично опроверга слуховете за трансфер на атакуващия футболист на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе.

В последните дни в редица медии се появиха информации, че „белият балет“ проявява сериозен интерес към френския национал. От кралския клуб обаче реагираха бързо, за да спрат спекулациите.

„Във връзка с появилите се информации в различни медии относно предполагаем интерес от страна на нашия клуб към футболиста на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, Реал Мадрид би искал да заяви, че не е осъществявал никакви преки или косвени контакти с гореспоменатия играч, неговите представители или хора от близкото му обкръжение“, се казва в официалното съобщение на мадридчани.

От „Сантяго Бернабеу“ подчертаха, че отношенията им с германския гранд остават безупречни и се основават на дългогодишна история на взаимно уважение, сътрудничество и възхищение. От Реал Мадрид изразиха съжаление за разпространението на слухове, които изобщо не отговарят на реалността.