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Едерсон потвърди: Подписвам с Манчестър Юнайтед

Едерсон потвърди: Подписвам с Манчестър Юнайтед

20 Юни, 2026 21:29 539 0

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  • футбол

В интервю за Sky Sport халфът обяви, че „практически почти всичко е уредено“ и остава единствено формалността по подписването на договора

Едерсон потвърди: Подписвам с Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският полузащитник на Аталанта Едерсон лично потвърди, че трансферът му в Манчестър Юнайтед е на финалната права. В интервю за Sky Sport халфът обяви, че „практически почти всичко е уредено“ и остава единствено формалността по подписването на договора.

В момента 26-годишният футболист е в САЩ с националния отбор на Бразилия за Световното първенство и е категоричен, че иска да запази пълна концентрация върху турнира, преди да насочи вниманието си към новия си клуб.

„Трябва да се възползвам максимално от този момент“, сподели той пред TuttoSport. „Тук съм и това е прекрасно нещо, което винаги трябва да изживяваш докрай.“

Към момента участието му на Мондиала е ограничено, като остана на пейката в откриващия мач срещу Мароко, но записа игрови минути при победата над Хаити.

Очаква се Манчестър Юнайтед да плати около 45 милиона евро на Аталанта. Това представлява поредната огромна финансова печалба за клуба от Бергамо, който навремето привлече Едерсон от Салернитана за съвсем скромна сума.

Едерсон се утвърди като един от най-впечатляващите полузащитници в Серия А по време на четирите си сезона в Аталанта, а „червените дяволи“ си осигуряват играч в пика на кариерата му. Официалното приключване на сделката ще стане факт веднага след края на участието на Бразилия на Световното първенство.


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