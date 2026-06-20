Годеницата на Букайо Сака преобърна модата сред футболните половинки (СНИМКИ)

Годеницата на английския национал Букайо Сака преобърна модата сред футболните половинки. Вместо с традиционната фланелка на отбора с името на любимия, Толами Бенсън блесна на мача с Хърватия с тотално различна визия – бюстие и панталон до коленете в деним и яркочервено боне. „Черешката на тортата“ бе стилизиран извезан лъв върху панталона. Встрани от него е числото 87 - именно с този номер нейният любим дебютира в Арсенал през 2018 г. Никак неслучайно цифрата 7 е решена в червено, тъй като това е цветът на „артилеристите“ от Лондон.

Още по-впечатляващо е, че тоалетът на футболната половинка, е изработен от платформа, която дава нов живот на стари дрехи. Този подход е много актуален сред стилистите в момента.

Самата Толами наскоро говори за стила си на обличане и как той се е променил от първите дни с Букайо досега.

„В началото залагах на футболни фланелки и дънки или къси панталони. Не беше обаче точно моето, заради това престанах да се старая да угаждам на не знам и аз кого. Започнах да нося дрехи, които се вписват в стила ми, тъй като често ми се налага да ходя на стадиона след ангажимент в офиса“, разказа Бенсън, която заема важен пост в голяма медийна компания.