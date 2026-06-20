Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивш национал на Аржентина влезе по спешност в болница

Бивш национал на Аржентина влезе по спешност в болница

20 Юни, 2026 23:29 571 1

  • аржентина-
  • реал мадрид-
  • фернандо гаго-
  • футбол

Фернандо Гаго е в добро състояние и е наблюдаван от нашия медицински екип

Бивш национал на Аржентина влезе по спешност в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на националния отбор на Аржентина и на Реал Мадрид Фернандо Гаго е бил хоспитализиран заради сърдечни проблеми, съобщиха пресслужбата на чилийския Универсидад де Чили, където аржентинецът е старши треньор.

„Фернандо Гаго е в добро състояние и е наблюдаван от нашия медицински екип. Той преминава през серия от сърдечно-съдови прегледи. Засега няма да ръководи отбора“, се казва в изявлението на клуба по повод старши треньора на Универсидад де Чили.

40-годишният Гаго е получил инфаркт и е бил спешно хоспитализиран, като се е нуждаел от операция, според журналиста Итало Вияфуерте.

Като професионален футболист той игра за аржентинските Бока Хуниорс и Велес, италианския Рома, испанскитеВаленсия и Реал Мадрид, с които спечели две национални първенства, както и една Купа на Испания и една Суперкупа на страната.

Като част от националния тим на Аржентина, Гаго стана олимпийски шампион (2008), сребърен медалист от Световното първенство (2014) и спечели Копа Америка (2007, 2015).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор
    Почти съм убеден, че не е от "ваксината"...

    23:51 20.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове