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Кюрасао взе историческата точка на Световнотото първенство по футбол

Кюрасао взе историческата точка на Световнотото първенство по футбол

21 Юни, 2026 06:33, обновена 21 Юни, 2026 05:42 751 0

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Вратарят на островитяните направи 15 ключови спасявания за 0:0 срещу Еквадор

Кюрасао взе историческата точка на Световнотото първенство по футбол - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

37-годишният вратар на Кюрасао Елой Ром постави рекорд при историческото равенство на отбора си срещу Еквадор на Световното първенство.

В двубой от втория кръг от груповата фаза на турнира в Северна Америка Кюрасао и Еквадор завършиха без победител, 0:0.

За Кюрасао това е историческа първа спечелена точка на финали на световни първенства.

Ром направи 15 спасявания в мача, което е рекорд в мач от световно първенство без допълнително време от 1966 година насам.


САЩ
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