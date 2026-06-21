Кюрасао взе историческата точка на Световнотото първенство по футбол

37-годишният вратар на Кюрасао Елой Ром постави рекорд при историческото равенство на отбора си срещу Еквадор на Световното първенство.

В двубой от втория кръг от груповата фаза на турнира в Северна Америка Кюрасао и Еквадор завършиха без победител, 0:0.

За Кюрасао това е историческа първа спечелена точка на финали на световни първенства.

Ром направи 15 спасявания в мача, което е рекорд в мач от световно първенство без допълнително време от 1966 година насам.