Ето по колко евро изкарват на минута най-добрите тенисисти през 2026 г.

Яник Синер продължава да доминира не само в световната ранглиста, но и по отношение на приходите от наградни фондове през 2026 година.



Според изчисленията италианецът е тенисистът с най-високи печалби на минута игрово време през сезона. Световният №1 е заработвал средно по около 1403 евро за всяка минута, прекарана на корта.



Впечатляващата статистика е отражение на почти безупречната му кампания досега. Синер има едва три загуби от началото на сезона и спечели всички пет турнира от сериите ATP, в които участва – Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и турнира в Рим.



На второ място в тази необичайна класация е Карлос Алкарас. Испанецът е реализирал средно по 1320 евро на игрова минута, въпреки че е участвал в по-малко турнири от своя голям съперник.



Третата позиция заема Александър Зверев. Германецът е преминал границата от 1000 евро на минута, след като е натрупал над 6,3 милиона евро от наградни фондове. Средната му стойност достига 1149 евро на минута, като голям принос за това има триумфът му на „Ролан Гарос“ и постоянните му класирания в заключителните фази на големите турнири.



Новак Джокович също намира място сред лидерите. Макар вече да не играе толкова често, колкото в най-силните години от кариерата си, сърбинът продължава да поддържа впечатляваща ефективност със средно около 748 евро на минута престой на корта.



Изненадващо петото място е за друг италианец – Флавио Коболи. Благодарение на силното си представяне и достигането до финала на „Ролан Гарос“, той е спечелил над 2,7 милиона евро през сезона, което се равнява на средно 685 евро за всяка изиграна минута.



Топ 5 по приходи на минута през 2026 г.



1. Яник Синер – 1403 евро

2. Карлос Алкарас – 1320 евро

3. Александър Зверев – 1149 евро

4. Новак Джокович – 748 евро

5. Флавио Коболи – 685 евро

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.