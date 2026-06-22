Яник Синер продължава да доминира не само в световната ранглиста, но и по отношение на приходите от наградни фондове през 2026 година.
Според изчисленията италианецът е тенисистът с най-високи печалби на минута игрово време през сезона. Световният №1 е заработвал средно по около 1403 евро за всяка минута, прекарана на корта.
Впечатляващата статистика е отражение на почти безупречната му кампания досега. Синер има едва три загуби от началото на сезона и спечели всички пет турнира от сериите ATP, в които участва – Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и турнира в Рим.
На второ място в тази необичайна класация е Карлос Алкарас. Испанецът е реализирал средно по 1320 евро на игрова минута, въпреки че е участвал в по-малко турнири от своя голям съперник.
Третата позиция заема Александър Зверев. Германецът е преминал границата от 1000 евро на минута, след като е натрупал над 6,3 милиона евро от наградни фондове. Средната му стойност достига 1149 евро на минута, като голям принос за това има триумфът му на „Ролан Гарос“ и постоянните му класирания в заключителните фази на големите турнири.
Новак Джокович също намира място сред лидерите. Макар вече да не играе толкова често, колкото в най-силните години от кариерата си, сърбинът продължава да поддържа впечатляваща ефективност със средно около 748 евро на минута престой на корта.
Изненадващо петото място е за друг италианец – Флавио Коболи. Благодарение на силното си представяне и достигането до финала на „Ролан Гарос“, той е спечелил над 2,7 милиона евро през сезона, което се равнява на средно 685 евро за всяка изиграна минута.
Топ 5 по приходи на минута през 2026 г.
1. Яник Синер – 1403 евро
2. Карлос Алкарас – 1320 евро
3. Александър Зверев – 1149 евро
4. Новак Джокович – 748 евро
5. Флавио Коболи – 685 евро
Ето по колко евро изкарват на минута най-добрите тенисисти през 2026 г.
22 Юни, 2026 09:45 609 1
Синер оглавява и финансовата класация в тениса, пред Алкарас и Зверев
Яник Синер продължава да доминира не само в световната ранглиста, но и по отношение на приходите от наградни фондове през 2026 година.
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09:46 22.06.2026