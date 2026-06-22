Летният трансферен прозорец 2026 експлодира: Барселона и Реал Мадрид с многомилионни удари, Тотнъм пренареди защитата си

Летният трансферен прозорец за 2026 година едва започна, но клубният футбол в Европа вече стана свидетел на няколко истински тектонични поредици от сделки.

Докато фокусът на феновете е насочен предимно към Мондиала, водещите отбори на Стария континент действат светкавично зад кулисите. Барселона и Реал Мадрид дадоха мощен старт на лятото, а Висшата лига на Англия отново се оказа в ролята на основен донор и купувач на пазара.

Каталунска бомба и мадридски отговор

Най-гръмката сделка до момента е дело на Барселона. Каталунците спечелиха битката за подписа на английското крило Антъни Гордън, като извадиха колосалните 80 милиона евро (£69.3 млн.), за да го откупят от Нюкасъл. Гордън пристига на "Камп Ноу" с кошница от големи очаквания да предводи новото поколение в атаката на тима.

Реал Мадрид не остана длъжен на вечния си съперник и бързо демонстрира мускули. "Белият балет" засили дефанзивната си линия с испанския национал Марк Кукурея. Крайният бранител напуска Челси срещу 55 милиона евро (£47.5 млн.). Голямата победа за "Сантяго Бернабеу" обаче е привличането на португалския магьосник Бернардо Силва. Плеймейкърът си тръгна от Манчестър Сити и облича бялата фланелка като свободен агент, което се счита за един от най-умните ходове на пазара това лято.

Мащабна рокада в Тотнъм и ходът на Ливърпул

В Англия Тотнъм се превърна в основен играч през изминалата седмица. Спърс инвестираха 60 милиона евро (£52 млн.) за нидерландския стълб в отбраната Ян Пол ван Хеке, който прави трансфер от Брайтън. Към него в Северен Лондон се присъединява и изключително опитният шотландски бек Анди Робъртсън, който пристига със свободен трансфер след славна кариера в Ливърпул.

Самият Ливърпул бързо реагира на промените и намери ново острие в предни позиции. Мърсисайдци си осигуриха услугите на испанския нападател Виктор Муньос от Осасуна, плащайки за правата му 34.5 милиона паунда.

На хоризонта: Енцо Фернандес и задаващи се рекорди

Очаква се горещата вълна от трансфери да продължи с пълна сила през следващите дни. Според авторитетни трансферни експерти, аржентинският халф на Челси Енцо Фернандес е предприел стъпки за трансфер в Реал Мадрид, като личните му условия вече се договарят.

В същото време Арсенал подготвя мегаоферта от 80 милиона евро за едно от откритията на Световното първенство, а Тотнъм е поставил цена от 45 милиона паунда за младия шведски талант Лукас Бергвал, който официално е поискал да бъде продаден.