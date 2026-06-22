Новини
Спорт »
Световен футбол »
Летният трансферен прозорец 2026 експлодира: Барселона и Реал Мадрид с многомилионни удари, Тотнъм пренареди защитата си

Летният трансферен прозорец 2026 експлодира: Барселона и Реал Мадрид с многомилионни удари, Тотнъм пренареди защитата си

22 Юни, 2026 08:40, обновена 22 Юни, 2026 08:45 1 089 1

  • трансфери-
  • испания-
  • реал мадрид-
  • барселона-
  • футбол-
  • великобритания

Въпреки страстите около Световното първенство в Северна Америка, испанските и английските грандове не губят време и вече инвестираха стотици милиони в нови звездни попълнения

Летният трансферен прозорец 2026 експлодира: Барселона и Реал Мадрид с многомилионни удари, Тотнъм пренареди защитата си - 1
Антъни Гордън, Снимка: newcastleunited.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летният трансферен прозорец за 2026 година едва започна, но клубният футбол в Европа вече стана свидетел на няколко истински тектонични поредици от сделки.

Докато фокусът на феновете е насочен предимно към Мондиала, водещите отбори на Стария континент действат светкавично зад кулисите. Барселона и Реал Мадрид дадоха мощен старт на лятото, а Висшата лига на Англия отново се оказа в ролята на основен донор и купувач на пазара.

Каталунска бомба и мадридски отговор

Най-гръмката сделка до момента е дело на Барселона. Каталунците спечелиха битката за подписа на английското крило Антъни Гордън, като извадиха колосалните 80 милиона евро (£69.3 млн.), за да го откупят от Нюкасъл. Гордън пристига на "Камп Ноу" с кошница от големи очаквания да предводи новото поколение в атаката на тима.

Реал Мадрид не остана длъжен на вечния си съперник и бързо демонстрира мускули. "Белият балет" засили дефанзивната си линия с испанския национал Марк Кукурея. Крайният бранител напуска Челси срещу 55 милиона евро (£47.5 млн.). Голямата победа за "Сантяго Бернабеу" обаче е привличането на португалския магьосник Бернардо Силва. Плеймейкърът си тръгна от Манчестър Сити и облича бялата фланелка като свободен агент, което се счита за един от най-умните ходове на пазара това лято.

Мащабна рокада в Тотнъм и ходът на Ливърпул

В Англия Тотнъм се превърна в основен играч през изминалата седмица. Спърс инвестираха 60 милиона евро (£52 млн.) за нидерландския стълб в отбраната Ян Пол ван Хеке, който прави трансфер от Брайтън. Към него в Северен Лондон се присъединява и изключително опитният шотландски бек Анди Робъртсън, който пристига със свободен трансфер след славна кариера в Ливърпул.

Самият Ливърпул бързо реагира на промените и намери ново острие в предни позиции. Мърсисайдци си осигуриха услугите на испанския нападател Виктор Муньос от Осасуна, плащайки за правата му 34.5 милиона паунда.

На хоризонта: Енцо Фернандес и задаващи се рекорди

Очаква се горещата вълна от трансфери да продължи с пълна сила през следващите дни. Според авторитетни трансферни експерти, аржентинският халф на Челси Енцо Фернандес е предприел стъпки за трансфер в Реал Мадрид, като личните му условия вече се договарят.

В същото време Арсенал подготвя мегаоферта от 80 милиона евро за едно от откритията на Световното първенство, а Тотнъм е поставил цена от 45 милиона паунда за младия шведски талант Лукас Бергвал, който официално е поискал да бъде продаден.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо Лудия

    3 0 Отговор
    Едно време Марадона като премина в Наполи за 10 млн долара, вестниците пишеха с голями букви " Светът е полудял", сега некакви бекчета (дето едно време който не можеше да спре топката го правеха защитник), плява и пълнеж по 40-50 млн...
    Е наистина ни управляват луди!

    09:08 22.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове