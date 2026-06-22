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България взе два медала от Световната купа по бокс

България взе два медала от Световната купа по бокс

22 Юни, 2026 13:15 363 0

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Рами Киуан и Радослав Росенов отново показаха, че са едни от най-добрите боксьори в световен мащаб

България взе два медала от Световната купа по бокс - 1
Снимка: БФБ
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Рами Киуан и Радослав Росенов отново показаха, че са едни от най-добрите боксьори в световен мащаб на Световната купа по бокс в Гуейян, Китай.

Под ръководството на старши треньора Жоел Арате, Киуан защити вицешампионската си позиция в категория до 75 кг.

Росенов стана трети при 60 килограмовите след олимпийския и световен шампион Абумалик Халоков и поставения под №2 в Световната ранглиста - Луиз се Оливейра.

Световната купа е един от най-престижните турнири на World boxing. Той е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Освен със сребърния медал, Рами си тръгва и със 100 точки за международната ранглиста. Бронзът на Росенов му осигури 75 към актива.


Китай
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