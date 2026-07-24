Тайсън Фюри с категорична победа над Мариуш Вах – погледът вече е към Антъни Джошуа

Вълнуваща вечер за феновете на бокса се разигра в Патая, Тайланд, където Тайсън Фюри отново доказа защо е сред най-големите имена в тежката категория. Британецът не остави никакви съмнения в превъзходството си и принуди щаба на Мариуш Вах да прекрати срещата след седмия рунд, с което записа поредна победа в професионалната си кариера.

Още със старта на двубоя Фюри наложи своя ритъм и контролираше събитията на ринга. С характерната си подвижност и прецизен ляв прав, „Циганският крал“ постепенно разколеба 46-годишния поляк. Интересен детайл бе, че за първи път от години Фюри се изправи срещу по-тежък съперник – Вах закова кантара на 132,18 кг, докато британецът бе 120,2 кг.

Въпреки няколко точни десни удара във втория и петия рунд, Мариуш Вах не успя да обърне хода на срещата. Фюри бързо възстановяваше инициативата с комбинации и умело притискаше поляка към въжетата. С напредването на рундовете темпото на Вах спадна, а той все по-често търсеше спасение в клинчовете.

След края на седмия рунд щабът на Вах взе разумното решение да не го пуска за осмата част, с което Фюри бе обявен за победител чрез технически нокаут. Макар срещата да не предложи драматични обрати, тя изпълни своята мисия – да даде на Фюри ценни рундове и увереност преди евентуалния мегасблъсък с Антъни Джошуа.

С този успех Тайсън Фюри затвърди позицията си на фаворит за обединителен двубой срещу Антъни Джошуа. Ако и Джошуа преодолее следващото си препятствие, феновете на бокса по цял свят ще станат свидетели на една от най-очакваните битки в съвременната история на тежката категория.

🚨 Tyson Fury just beat Mariusz Wach by TKO in the 7th round



Made him quit on his stool 👀



(via @boxingkingmedia) pic.twitter.com/5RsO6nUofW — Championship Rounds (@ChampRDS) July 24, 2026