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Кристиан Ромеро не се ръкува с Доналд Тръмп след финала на Световното първенство

Кристиан Ромеро не се ръкува с Доналд Тръмп след финала на Световното първенство

20 Юли, 2026 08:52 909 5

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  • аржентина

Аржентинският защитник предизвика вълна от коментари с отказа си да се ръкува с американския президент

Кристиан Ромеро не се ръкува с Доналд Тръмп след финала на Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След финала, който донесе на Испания втората ѝ световна титла, аржентинските национали се отправиха към подиума, за да получат сребърните си медали. Атмосферата бе наситена с емоции, а прожекторите бяха насочени към всеки жест на футболистите. Докато съотборниците му поздравяваха официалните лица, един играч привлече вниманието на всички – Кристиан Ромеро.

Докато останалите аржентински футболисти с усмивка се ръкуваха с президента на ФИФА Джани Инфантино и след това с Доналд Тръмп, Ромеро направи неочакван ход. Когато дойде неговият ред, той поздрави единствено Инфантино, а при срещата си с Тръмп демонстративно се насочи към медала си, избягвайки всякакъв контакт с американския държавен глава. Този жест не остана незабелязан – камерите уловиха момента, а социалните мрежи веднага се изпълниха с коментари и спекулации относно причините за поведението му.

Постъпката на Ромеро предизвика буря от реакции сред фенове и анализатори. Мнозина се питат дали това е било умишлен политически жест или просто момент на разочарование след загубения финал. Каквато и да е истината, аржентинският защитник се превърна в една от най-обсъжданите фигури след края на шампионата.

Случаят с Кристиан Ромеро за пореден път показва, че големият спорт често се превръща в сцена за изразяване на лични и политически позиции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    Зависи коя ръка е подал. Цял мач от дясно на него седя Мелания, а от ляво Инфантино.

    08:55 20.07.2026

  • 2 Някой

    14 1 Отговор
    Браво на него. С този терорист никой не трябва да се ръкува. По нищо не се отличава от мутра. Кой как да ограби?

    08:56 20.07.2026

  • 3 Флорентино Перес

    2 5 Отговор
    Какъвто им е футболът на аржентинците, СИГАНСКИ, такива е и поведението . Още от 1978 г светът им гледа безучастно мръсните номера.

    08:57 20.07.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Тръмпанзето Дончо иска мирен Нобел!
    🦍🦍🦍🦍🦍🦍🤣😎👍

    08:59 20.07.2026

  • 5 сащисан кравар

    6 0 Отговор
    А много други се ръкуваха с безразличие едва едва само от възпитание, което си беше доста унизително за Миротвореца!

    09:01 20.07.2026

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