Кристиан Ромеро не се ръкува с Доналд Тръмп след финала на Световното първенство

След финала, който донесе на Испания втората ѝ световна титла, аржентинските национали се отправиха към подиума, за да получат сребърните си медали. Атмосферата бе наситена с емоции, а прожекторите бяха насочени към всеки жест на футболистите. Докато съотборниците му поздравяваха официалните лица, един играч привлече вниманието на всички – Кристиан Ромеро.

Докато останалите аржентински футболисти с усмивка се ръкуваха с президента на ФИФА Джани Инфантино и след това с Доналд Тръмп, Ромеро направи неочакван ход. Когато дойде неговият ред, той поздрави единствено Инфантино, а при срещата си с Тръмп демонстративно се насочи към медала си, избягвайки всякакъв контакт с американския държавен глава. Този жест не остана незабелязан – камерите уловиха момента, а социалните мрежи веднага се изпълниха с коментари и спекулации относно причините за поведението му.

Постъпката на Ромеро предизвика буря от реакции сред фенове и анализатори. Мнозина се питат дали това е било умишлен политически жест или просто момент на разочарование след загубения финал. Каквато и да е истината, аржентинският защитник се превърна в една от най-обсъжданите фигури след края на шампионата.

Случаят с Кристиан Ромеро за пореден път показва, че големият спорт често се превръща в сцена за изразяване на лични и политически позиции.