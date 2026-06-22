Левски е в битка със Спартак Москва за алжирския халф Усем Мрезиг

Левски е в битка с руския гранд Спартак Москва за привличането на алжирския халф на Динамо Махачкала Усем Мрезиг. 26-годишният полузащитник призна, че води преговори със "сините".



"Нямам намерение да се връщам в Алжир за момента, въпреки че Белуиздад ме иска. Има накъде да се развивам, искам да съм в чужбина до края на кариерата си. Трябва да призная, че имам контакти с други клубове. В Русия те са с четвъртия в класирането Спартак Москва. Има и друг клуб - Левски, където играе Акрам Бурас, който много ме иска. Избирам от тях", каза Мрезиг пред медиите в родината си.



"Ще видим какво ще се случи. Динамо Махачкала няма голямо желание да ме пусне и ми предлага нов договор. Очаквам развитие", допълни той.



Цената на Мрезиг е около 1 милион евро.



Усем Мрезиг започна вчера лятна подготовка с Динамо Махачкала, който през миналия сезон едва запази елитния си статут. Играчите минаваха медицински тестове в Москва.



Акрам Бурас, който е бил съотборник с Мрезиг в Белуиздад, също опитва да навие сънародника си да премине на "Георги Аспарухов". Това прави и бившият централен нападател на "сините" Билал Бари.

Лъчезар Танев води бек в Левски, пише "Тема Спорт". Бившият футболист на ЦСКА и един от най-реномираните ни мениджъри е помогнал на "сините" по трансфера на Алекс Сентейес на "Герена". Не е тайна, че агентът е в отлични отношения с Наско Сираков.



Десният бек е на часове от подпис със столичани. 26-годишният футболист е собственост на Алмерия. Този тим в събота загуби плейофния сблъсък с Малага с общ резултат 1:2 за последното свободно място в Ла Лига през новия сезон. Фланговият бранител остана неизползвана резерва. Той има договор с испанския клуб до 30 юни, след което става свободен агент. Именно като такъв ще пристигне на "Георги Аспарухов". Сентейес вече се е разбрал за личните си условия с ръководството на Левски.



Успоредно с това той е отхвърлил предложение да премине в Спортинг Хихон. През този сезон футболистът изигра 24 мача за Алмерия във всички турнири, в които направи една асистенция. Той обаче загуби титулярното си място и през последните месеци се задържа на резервната скамейка. Причината е отказът му да подпише нов договор.



Сентейес действа вляво на защитата. Той е юноша на Валенсия и именно в този клуб прави първите си стъпки като професионалист. И те са под ръководството на Любослав Пенев, който му е треньор във втория отбор на "прилепите" през 2017 година.



Свободната продажба на всички неподновени места на стадион "Георги Аспарухов" стартира днес от 10:00 часа, след като крайният срок за притежателите на досегашни абонаментни карти изтече, предупредиха от Левски.

Общо 1124 карти не са били подновени, като разпределението им по трибуните е следното: 254 в Сектор А, 488 в Сектор Б и 382 в Сектор В.



Официалното съобщение на "сините" в социалната мрежа Фейсбук гласи:



"Срокът за подновяване на абонаментните карти изтече. Неподновените места на стадион "Георги Аспарухов" ще бъдат в свободна продажба днес от 10:00 часа. Неподновените карти са 1124, разпределени както следва: Сектор А - 254 карти Сектор Б - 488 карти Сектор В - 382 карти Поради техническия проблем, възникнал в деня на старта на кампанията, като знак на уважение към засегнатите привърженици и като извинение за причиненото неудобство, взехме решение да разгледаме индивидуално случаите, при които поръчките са били отказани или заплатените суми са били възстановени.

Процесът ще се извърши по ясен алгоритъм и последователност, съобразени с момента на извършване на поръчката и реда, по който е било заето дублираното място. В следващите дни представители на клуба ще се свържат със засегнатите привърженици, които ще имат възможност да закупят останалите 254 карти за Сектор А. Поради тази причина тези 254 карти няма да бъдат пускани в свободна продажба.

Поради многобройните въпроси искаме да уточним, че ако сте направили поръчка онлайн и в имейла за потвърждение статусът на поръчката е "Приета/Обработва се" или "Платена", това означава, че всичко с Вашата карта е наред. Молим Ви за търпение, тъй като обемът от поръчки е огромен, а ние изпращаме ежедневно стотици поръчани карти. Уверяваме Ви, че всеки ще получи своята абонаментна карта навреме, преди първия официален домакински мач на отбора".