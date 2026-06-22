ЦСКА се похвали с голямо количество продадени фен карти

От ЦСКА излязоха с публикация, в която се похвалиха, че са продали над 14 500 фен карти.
Ето какво съобщиха от клуба:
"14 500!
Хиляди верни армейци от Бургас и Благоевград се сдобиха с фен картата на ЦСКА през последния уикенд, с което общият брой на регистрациите до момента надхвърля 14 500!
Любовта към ЦСКА наистина не познава граници – благодарим за огромната подкрепа и отдаденост към отбора в нашите сърца!
Още утре (23 юни) продължаваме със следващата спирка от националното ни турне – Враца. На 26 юни (петък) сме в Ямбол, а в предстоящите почивни дни (27 и 28 юни) ще посетим и червените легиони в Пловдив и Стара Загора.
Работното време и локациите са следните:
ВРАЦА - 23 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)
Адрес: Спортен комплекс "Христо Ботев", Park Bar (точната локация тук: https://shorturl.at/30bLF)
ЯМБОЛ – 26 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)
Адрес: ул. "Георги С. Раковски“ 29 (точната локация тук: https://shorturl.at/hWerw)
ПЛОВДИВ - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)
Адрес: ул. "Димитър Талев“ 75А (точната локация тук - https://shorturl.at/VPKF1)
СТАРА ЗАГОРА - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)
Адрес: бул. "Хан Тервел“ 46 (точната локация тук: https://shorturl.at/Z9Puk)
Съвсем скоро мечтата ни ще е реалност – "Българска армия“ ще отвори врати, а всеки истински армеец ще се гордее със своето бижу! Фен картата ще ни събере обратно у дома!
В близките дни очаквайте информация и за следващите градове от националната ни обиколка!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Христо Божинов
Коментиран от #3, #4
15:43 22.06.2026
2 А,така ли?
15:44 22.06.2026
3 Стоичко Христов
До коментар #1 от "Христо Божинов":Има,ваучер с Кауфланд 👍
15:45 22.06.2026
4 Умен по цялата глава
До коментар #1 от "Христо Божинов":Да, от дясно до щандовете за плодове и зеленчуци
15:49 22.06.2026
5 Левски 1914
Коментиран от #6, #8
15:53 22.06.2026
6 Юроидиът
До коментар #5 от "Левски 1914":Гледай си 0б0ра и не си навирай муцуната при големите!
Коментиран от #7
16:08 22.06.2026
7 Левски 1914
До коментар #6 от "Юроидиът":Литекс и Етрополе големи ли са ?
16:10 22.06.2026
8 кръв
До коментар #5 от "Левски 1914":ака подуенеца хахахахха
16:12 22.06.2026