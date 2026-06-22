ЦСКА се похвали с голямо количество продадени фен карти

От ЦСКА излязоха с публикация, в която се похвалиха, че са продали над 14 500 фен карти.

Ето какво съобщиха от клуба:

"14 500!

Хиляди верни армейци от Бургас и Благоевград се сдобиха с фен картата на ЦСКА през последния уикенд, с което общият брой на регистрациите до момента надхвърля 14 500!

Любовта към ЦСКА наистина не познава граници – благодарим за огромната подкрепа и отдаденост към отбора в нашите сърца!

Още утре (23 юни) продължаваме със следващата спирка от националното ни турне – Враца. На 26 юни (петък) сме в Ямбол, а в предстоящите почивни дни (27 и 28 юни) ще посетим и червените легиони в Пловдив и Стара Загора.

Работното време и локациите са следните:

ВРАЦА - 23 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: Спортен комплекс "Христо Ботев", Park Bar (точната локация тук: https://shorturl.at/30bLF)

ЯМБОЛ – 26 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: ул. "Георги С. Раковски“ 29 (точната локация тук: https://shorturl.at/hWerw)

ПЛОВДИВ - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: ул. "Димитър Талев“ 75А (точната локация тук - https://shorturl.at/VPKF1)

СТАРА ЗАГОРА - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: бул. "Хан Тервел“ 46 (точната локация тук: https://shorturl.at/Z9Puk)

Съвсем скоро мечтата ни ще е реалност – "Българска армия“ ще отвори врати, а всеки истински армеец ще се гордее със своето бижу! Фен картата ще ни събере обратно у дома!

В близките дни очаквайте информация и за следващите градове от националната ни обиколка!"