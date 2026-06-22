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ЦСКА се похвали с голямо количество продадени фен карти

ЦСКА се похвали с голямо количество продадени фен карти

22 Юни, 2026 15:42 422 8

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  • бургас-
  • благоевград

14 500 са продадените бройки

ЦСКА се похвали с голямо количество продадени фен карти - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От ЦСКА излязоха с публикация, в която се похвалиха, че са продали над 14 500 фен карти.

Ето какво съобщиха от клуба:

"14 500!

Хиляди верни армейци от Бургас и Благоевград се сдобиха с фен картата на ЦСКА през последния уикенд, с което общият брой на регистрациите до момента надхвърля 14 500!

Любовта към ЦСКА наистина не познава граници – благодарим за огромната подкрепа и отдаденост към отбора в нашите сърца!

Още утре (23 юни) продължаваме със следващата спирка от националното ни турне – Враца. На 26 юни (петък) сме в Ямбол, а в предстоящите почивни дни (27 и 28 юни) ще посетим и червените легиони в Пловдив и Стара Загора.

Работното време и локациите са следните:

ВРАЦА - 23 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: Спортен комплекс "Христо Ботев", Park Bar (точната локация тук: https://shorturl.at/30bLF)

ЯМБОЛ – 26 юни (работно време: 11:00-19:00 ч.)

Адрес: ул. "Георги С. Раковски“ 29 (точната локация тук: https://shorturl.at/hWerw)

ПЛОВДИВ - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: ул. "Димитър Талев“ 75А (точната локация тук - https://shorturl.at/VPKF1)

СТАРА ЗАГОРА - 27 и 28 юни (работно време: 10:00-18:00 ч.)

Адрес: бул. "Хан Тервел“ 46 (точната локация тук: https://shorturl.at/Z9Puk)

Съвсем скоро мечтата ни ще е реалност – "Българска армия“ ще отвори врати, а всеки истински армеец ще се гордее със своето бижу! Фен картата ще ни събере обратно у дома!

В близките дни очаквайте информация и за следващите градове от националната ни обиколка!"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Христо Божинов

    3 0 Отговор
    Заинтересован съм да си купя дванадесет карти. Възможно ли е? Има ли отстъпка?

    Коментиран от #3, #4

    15:43 22.06.2026

  • 2 А,така ли?

    2 2 Отговор
    Доообре

    15:44 22.06.2026

  • 3 Стоичко Христов

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Христо Божинов":

    Има,ваучер с Кауфланд 👍

    15:45 22.06.2026

  • 4 Умен по цялата глава

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Христо Божинов":

    Да, от дясно до щандовете за плодове и зеленчуци

    15:49 22.06.2026

  • 5 Левски 1914

    3 4 Отговор
    Най много ще са от Ловеч и Етрополе, барабар с музикантите.

    Коментиран от #6, #8

    15:53 22.06.2026

  • 6 Юроидиът

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Гледай си 0б0ра и не си навирай муцуната при големите!

    Коментиран от #7

    16:08 22.06.2026

  • 7 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Юроидиът":

    Литекс и Етрополе големи ли са ?

    16:10 22.06.2026

  • 8 кръв

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    ака подуенеца хахахахха

    16:12 22.06.2026

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