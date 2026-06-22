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Мохамед Салах вписа Египет в световната футболна история: Триумф, емоции и нови рекорди

Мохамед Салах вписа Египет в световната футболна история: Триумф, емоции и нови рекорди

22 Юни, 2026 16:26 936 1

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Египетският капитан изведе "фараоните" до първа победа на Мондиал след почти век чакане

Мохамед Салах вписа Египет в световната футболна история: Триумф, емоции и нови рекорди - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах, лидерът на националния отбор на Египет, изведе страната си до победа с 3:1 над Нова Зеландия, слагайки край на 92-годишната суша без успех на Световно първенство. Историческият триумф разтърси не само египетските фенове, но и цялата футболна общност.

След последния съдийски сигнал, Салах бе видимо развълнуван и трудно намираше думи, за да опише щастието си. „Това е момент, който ще остане завинаги в сърцата ни. Не мога да изразя с думи колко много значи тази победа за нас – за отбора, за треньорите, за цял Египет“, сподели звездата на Ливърпул, докато празнуваше с екипа си.

Освен че реализира решаващ гол, Салах записа името си със златни букви в историята на египетския футбол. Той стана първият египтянин, отбелязал попадения на две различни световни първенства, а на 34 години и 6 дни подобри рекорда на Магди Абделгани, превръщайки се в най-възрастния голмайстор на страната си на Мондиал.

Салах не пропусна да похвали усилията на целия отбор, като подчерта, че именно сплотеността и борбеният дух са били ключът към успеха. „Всички се заклехме да дадем максимума от себе си, за да зарадваме нашите фенове и да стигнем възможно най-далеч. Днес празнуваме, но от утре мислим за следващото предизвикателство – мача срещу Иран“, категоричен бе капитанът.

С тази победа „фараоните“ оглавиха групата си и вече гледат уверено към следващите двубои.


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  • 1 Коко

    0 0 Отговор
    И как я вписа тая история като вкара един гол от три.Другите два не са ли решаващи.

    18:05 22.06.2026

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