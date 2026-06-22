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Стадионът на финала на Мондиал 2026 под лупа: тревата в Ийст Ръдърфорд предизвиква бурни реакции

Стадионът на финала на Мондиал 2026 под лупа: тревата в Ийст Ръдърфорд предизвиква бурни реакции

22 Юни, 2026 17:28 579 0

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Играчите и треньорите изразяват сериозни опасения за състоянието на терена на „МетЛайф“

Стадионът на финала на Мондиал 2026 под лупа: тревата в Ийст Ръдърфорд предизвиква бурни реакции - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С наближаването на най-очаквания футболен сблъсък на годината – финалът на Световното първенство през 2026 г., който ще се проведе на 19 юли в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, тревната настилка на стадион „МетЛайф“ се оказа в центъра на ожесточени дискусии. След първите няколко срещи на този терен, футболисти и треньори не крият своето недоволство и притеснения относно качеството на игралната повърхност.

Френският полузащитник Адриен Рабио не спести критики, като описа усещането на терена като „по-скоро изкуствена трева“. Подобни мнения споделят и други звезди на Мондиала, които подчертават, че настилката е твърде твърда и не отговаря на стандартите за такъв престижен форум. Бразилският нападател Винисиус Жуниор, един от най-ярките таланти на турнира, също изрази разочарование след равенството 1:1 срещу Мароко, заявявайки: „Беше истинско предизвикателство да се играе на този терен.“

Треньорът на Норвегия Стале Солбакен също се включи в дебата, като отбеляза, че жегата изсушава тревата и това забавя темпото на играта. Той предупреди, че при дъжд ситуацията може да се промени драстично, правейки играта прекалено бърза.

Селекционерът на Франция Дидие Дешан пък обърна внимание на необичайния отскок на топката и видимите неравности по терена, които се забелязват дори от трибуните.

Въпреки бурята от критики, от ФИФА категорично отхвърлят опасенията. Световната футболна централа уверява, че всички 16 стадиона, избрани за Мондиал 2026, са преминали през стриктни проверки и тестове, проведени в продължение на повече от пет години с помощта на водещи експерти. Според официалното становище, визуалните различия по тревните настилки не са показателни за реалното им качество или безопасност.

Въпреки уверенията на ФИФА, напрежението сред играчите и треньорите расте. Дали „МетЛайф“ ще оправдае очакванията и ще предложи перфектни условия за най-важния мач на годината, или тревата ще се превърне в главен герой на финала – предстои да разберем.


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