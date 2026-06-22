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Почина бащата на футболната легенда Красимир Балъков

Почина бащата на футболната легенда Красимир Балъков

22 Юни, 2026 19:37 1 101 2

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  • ангел ганцаров

Генчо Балъков напусна този свят на 83 години

Почина бащата на футболната легенда Красимир Балъков - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На 83-годишна възраст ни напусна Генчо Балъков, баща на емблематичния футболист и национал Красимир Балъков. Тъжната новина бе оповестена от уважавания спортен журналист Ангел Ганцаров и предизвика вълна от съчувствие и съпричастност сред фенове, спортисти и приятели.

Генчо Балъков остава в сърцата на мнозина не само като родител на един от най-големите таланти в историята на българския футбол, но и като човек, вдъхновил и подкрепил сина си по пътя към върха. Неговата отдаденост и морална подкрепа са били неразделна част от успехите на Красимир Балъков, който прослави България на световната футболна сцена.

Вестта за кончината на Генчо Балъков предизвика дълбока тъга сред спортната общественост. Колеги, приятели и почитатели изказват своите искрени съболезнования към семейството и близките му, като отдават почит на паметта му и приноса му към българския спорт.

Вечна памет и поклон!


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    9 1 Отговор
    Съболезнования.....

    Коментиран от #2

    19:47 22.06.2026

  • 2 Бог да упокои душата му!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Съболезнования на близките..

    20:45 22.06.2026

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