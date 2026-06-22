Почина бащата на футболната легенда Красимир Балъков

На 83-годишна възраст ни напусна Генчо Балъков, баща на емблематичния футболист и национал Красимир Балъков. Тъжната новина бе оповестена от уважавания спортен журналист Ангел Ганцаров и предизвика вълна от съчувствие и съпричастност сред фенове, спортисти и приятели.

Генчо Балъков остава в сърцата на мнозина не само като родител на един от най-големите таланти в историята на българския футбол, но и като човек, вдъхновил и подкрепил сина си по пътя към върха. Неговата отдаденост и морална подкрепа са били неразделна част от успехите на Красимир Балъков, който прослави България на световната футболна сцена.

Вестта за кончината на Генчо Балъков предизвика дълбока тъга сред спортната общественост. Колеги, приятели и почитатели изказват своите искрени съболезнования към семейството и близките му, като отдават почит на паметта му и приноса му към българския спорт.

Вечна памет и поклон!