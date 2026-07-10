Реал Мадрид с изненадващ ход: Марсело Брозович на прага на „Сантяго Бернабеу“

Футболната общественост бе разтърсена от неочаквана новина – испанският гранд Реал Мадрид е в напреднали разговори с опитния хърватски полузащитник Марсело Брозович. 33-годишният играч, който наскоро се раздели с Ал-Насър след три сезона рамо до рамо с Кристиано Роналдо, е свободен агент и търси ново предизвикателство в кариерата си.

Според авторитетния журналист Саша Таволери, „кралският клуб“ вече е осъществил контакт с представителите на Брозович. Любопитното е, че новият наставник на мадридчани – Жозе Моуриньо, е впечатлен от качествата на хърватина, въпреки че двамата досега не са работили заедно. Очаква се опитът и лидерските умения на Брозович да бъдат ключови за амбициите на „белите“ през следващия сезон.

Марсело Брозович не е непознато име за футболните фенове. Със своите над 260 мача за Интер Милано, той се превърна в един от стълбовете на италианския гранд, оставяйки трайна следа в Серия А. На международната сцена Брозович бе неизменна част от националния отбор на Хърватия до 2024 година, когато сложи край на кариерата си при „ватрените“ след впечатляващите 99 срещи.