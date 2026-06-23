Трансферна бомба на Световното: Хулиан Алварес обяви, че напуска Атлетико Мадрид!

Летният трансферен прозорец за сезон 2026/2027 вече е в разгара си. Въпреки че вниманието на футболната общественост е насочено към провеждащото се Световно първенство, клубните гиганти не спират да действат.

Днес пазарът буквално бе взривен от изявлението на една от големите звезди на Аржентина. Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес хвърли истинска бомба веднага след победата на Аржентина с 2:0 над Австрия на Мондиала.

Футболистът официално потвърди пред медиите, че е разговарял с ръководството и желае да бъде трансфериран, за да „изживее мечтата си“. Според водещи спортни източници, Барселона вече е договорила личните си условия с играча.

Атлетико Мадрид заема твърда позиция. „Дюшекчиите“ вече отхвърлиха оферта от градския съперник Реал Мадрид на стойност 150 милиона евро, позовавайки се на откупната клауза в договора му, която възлиза на космическите 500 милиона. Сериозен интерес към ситуацията проявяват още Арсенал и ПСЖ.

Официално потвърдени трансфери

Въпреки ранния етап на прозореца, няколко огромни трансфера вече са напълно финализирани.

Виктор Муньос (Осасуна - Ливърпул): Мърсисайдци изпревариха конкуренцията на Нюкасъл и активираха откупната клауза на испанския национал на стойност €40 милиона. 22-годишното крило подписа дългосрочен договор с червените до 2032 г.

Ян Пол ван Хеке (Брайтън - Тотнъм): „Шпорите“, водени от Роберто Де Зерби, подсилиха защитата си с нидерландския бранител срещу сумата от €60 милиона

Бернардо Силва (Манчестър Сити - Реал Мадрид): Португалският плеймейкър се присъедини към „кралския клуб“ със свободен трансфер, подписвайки договор за две години.

Марк Кукурея (Челси - Реал Мадрид): Испанският ляв бек също акостира на „Сантяго Бернабеу“ за сумата от €55 милиона

Последни слухове и преговори от тази сутрин

Случаят „Маркъл Рашфорд“: Бъдещето на английския нападател в Манчестър Юнайтед остава несигурно. Самият Рашфорд не желае да преминава в друг английски клуб, като основните опции пред него са завръщане в Барселона или трансфер в германския доминатор Байерн Мюнхен.

Ливърпул атакува пазара за над 100 милиона: РБ Лайпциг е отхвърлил първоначална оферта от Ливърпул на стойност 100 милиона за крилото на Кот д'Ивоар Ян Диоманде. Германският клуб изисква минимум 130 милиона за своята млада звезда. В същото време мърсисайдци са отхвърлили оферта от €25 милиона от страна на Интер за Къртис Джоунс.

Арсенал с трансферна цел №1: Шампионите от Арсенал са насочили всичките си усилия към привличането на звездата на Астън Вила Морган Роджърс. Цената на английския национал се очаква да бъде около 115 милиона евро.

Манчестър Юнайтед пред първи трансфер: Тимът на Майкъл Карик е съвсем близо до финализиране на трансфера на бразилския халф Едерсон от Аталанта, като сделката е уредена по принцип. Юнайтед обаче рискува да изпусне Матеус Фернандеш от Уест Хям (92 млн. евро), тъй като Тотнъм е напреднал сериозно в преговорите за него.