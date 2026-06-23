ЦСКА временно затваря онлайн магазина си за модернизация

Футболният клуб ЦСКА съобщи на своите привърженици, че предстои временно прекъсване на работата на официалния онлайн магазин. В периода от 24 до 30 юни включително, дигиталната платформа няма да бъде достъпна, тъй като ще се извършва цялостна профилактика и обновяване на системата. Това е част от усилията на клуба да осигури още по-удобно и качествено обслужване на своите клиенти.

Всички онлайн поръчки, направени до 24 юни включително, ще бъдат обработени и изпратени по стандартния ред. След тази дата, възможността за покупки временно ще бъде преустановена до приключване на обновяването. Освен това, на 30 юни няма да работи и физическият клубен магазин на ул. „Солунска“ 12 в столицата. Това е еднократна мярка, свързана с финалния етап от модернизацията.

Ръководството на ЦСКА поднася своите извинения за причиненото неудобство и благодари на всички фенове за проявеното разбиране и търпение. Клубът уверява, че тези промени са насочени към подобряване на клиентското изживяване и обещава, че след обновяването, почитателите ще могат да се радват на още по-бързо, лесно и приятно пазаруване.

След края на профилактиката, онлайн магазинът на ЦСКА ще отвори врати с нови функционалности и подобрено обслужване.