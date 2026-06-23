Рома влиза в битката за звездата на Германия Дениз Ундав

Германският голмайстор Дениз Ундав разпалва трансферни страсти. Името на нападателя на Щутгарт се превърна в гореща тема след феноменалното му представяне на Световното първенство по футбол 2026. С три попадения в първите си два мача, включително решаващите голове за драматичния обрат срещу Кот д’Ивоар, Ундав не само изведе Германия напред, но и привлече вниманието на редица европейски колоси.

Сред най-настоятелните ухажори на 27-годишния нападател се откроява Рома. Римляните, които наскоро си осигуриха място в Шампионската лига, са готови да наддават сериозно за подписа на Ундав, съобщава авторитетното издание „Билд“. Италианският клуб вижда в германеца идеалното попълнение за атаката си и вече е влязъл в контакт с неговите представители.

Интересът към Дениз Ундав обаче не се изчерпва само с Рома. Съперници от Серия А като Милан и Комо също са провели разговори с лагера на футболиста, а според слухове, предложения не липсват и от испански и арабски клубове. Очевидно е, че цената на нападателя се покачва с всеки изминал ден, особено след впечатляващите му изяви на световната сцена.

Преди началото на Мондиала, Ундав е искал да изясни бъдещето си, но съдбата му поднесе неочакван подарък – сега той е сред най-желаните футболисти на трансферния пазар. Очаква се през следващите седмици битката за подписа му да се разрази с пълна сила.