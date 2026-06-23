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Рома влиза в битката за звездата на Германия Дениз Ундав

Рома влиза в битката за звездата на Германия Дениз Ундав

23 Юни, 2026 22:50 276 0

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Италианският гранд се надява да привлече впечатляващия нападател след силното му представяне на Мондиал 2026

Рома влиза в битката за звездата на Германия Дениз Ундав - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германският голмайстор Дениз Ундав разпалва трансферни страсти. Името на нападателя на Щутгарт се превърна в гореща тема след феноменалното му представяне на Световното първенство по футбол 2026. С три попадения в първите си два мача, включително решаващите голове за драматичния обрат срещу Кот д’Ивоар, Ундав не само изведе Германия напред, но и привлече вниманието на редица европейски колоси.

Сред най-настоятелните ухажори на 27-годишния нападател се откроява Рома. Римляните, които наскоро си осигуриха място в Шампионската лига, са готови да наддават сериозно за подписа на Ундав, съобщава авторитетното издание „Билд“. Италианският клуб вижда в германеца идеалното попълнение за атаката си и вече е влязъл в контакт с неговите представители.

Интересът към Дениз Ундав обаче не се изчерпва само с Рома. Съперници от Серия А като Милан и Комо също са провели разговори с лагера на футболиста, а според слухове, предложения не липсват и от испански и арабски клубове. Очевидно е, че цената на нападателя се покачва с всеки изминал ден, особено след впечатляващите му изяви на световната сцена.

Преди началото на Мондиала, Ундав е искал да изясни бъдещето си, но съдбата му поднесе неочакван подарък – сега той е сред най-желаните футболисти на трансферния пазар. Очаква се през следващите седмици битката за подписа му да се разрази с пълна сила.


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