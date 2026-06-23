Виктория Томова аут от Уимбълдън

Виктория Томова отпадна още в първия кръг на квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис - Уимбълдън.

Българката загуби с 5:7, 3:6 от 19-годишната японка Каю Киношита, която е №227 в световната ранглиста. Срещата продължи час и 30 минути.



Томова пропусна на два пъти пробив аванс, като при 5:4 сервира за спечелване на първия сет, но загуби три поредни гейма, а с това и частта с 5:7.

Българката изостана с 2:5 във втория сет, върна един пробив, но отново загуби подаването си за крайното 3:6.



31-годишната Томова, №174 в класацията на WTA, има пет участия в основната схема на „Уимбълдън", като четири пъти е достигала до втория кръг – през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.



По-рано днес националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на квалификациите.

19-годишната българка победи с 6:2, 6:4 представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки. За Янева, коята е №201 в световната ранглиста, това е първа победа в квалификациите на турнир от Големия шлем. Във втория кръг на пресявките националката ще играе срещу 24-годишната Кейти Волинец (САЩ), която е №99 в световната ранглиста.