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Виктория Томова аут от Уимбълдън

Виктория Томова аут от Уимбълдън

23 Юни, 2026 22:00 485 1

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Българката загуби от 19-годишната японка Каю Киношита

Виктория Томова аут от Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Виктория Томова отпадна още в първия кръг на квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис - Уимбълдън.

Българката загуби с 5:7, 3:6 от 19-годишната японка Каю Киношита, която е №227 в световната ранглиста. Срещата продължи час и 30 минути.


Томова пропусна на два пъти пробив аванс, като при 5:4 сервира за спечелване на първия сет, но загуби три поредни гейма, а с това и частта с 5:7.

Българката изостана с 2:5 във втория сет, върна един пробив, но отново загуби подаването си за крайното 3:6.


31-годишната Томова, №174 в класацията на WTA, има пет участия в основната схема на „Уимбълдън", като четири пъти е достигала до втория кръг – през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.


По-рано днес националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на квалификациите.

19-годишната българка победи с 6:2, 6:4 представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки. За Янева, коята е №201 в световната ранглиста, това е първа победа в квалификациите на турнир от Големия шлем. Във втория кръг на пресявките националката ще играе срещу 24-годишната Кейти Волинец (САЩ), която е №99 в световната ранглиста.


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  • 1 Пецата

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    Смотлата се изложи отвсекаде разбираш ли да ходи да прекопава картофите на село 🤣

    22:33 23.06.2026

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