Потвърдено: Тръмп ще връчи трофея на световния шампион

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде сред официалните гости на финала на Световното първенство и лично ще връчи трофея на новия световен шампион.



Новината беше потвърдена от президента на ФИФА Джани Инфантино по време на гостуване в американската телевизия “Fox”.



Финалът на Мондиал 2026 ще се играе на 19 юли на “MetLife Stadium”, а Инфантино разкри, че ще бъде редом до Тръмп както по време на двубоя, така и на церемонията по награждаването.



„Постоянно сме заедно“, заяви шефът на световния футбол по повод отношенията си с американския президент.



Любопитното е, че до момента Тръмп не е присъствал на нито един мач от настоящото Световно първенство. Той пропусна дори срещата на САЩ срещу Парагвай в Лос Анджелис, като тогава беше представляван от държавния секретар Марко Рубио.



Предстоящото му присъствие на финала идва година след появата му на финала на Световното клубно първенство, който също се проведе на “MetLife Stadium”. Тогава Тръмп беше посрещнат с освирквания от част от зрителите при излизането си на сцената.



Американският президент остана на подиума и по време на празненствата след края на мача, което предизвика изненадани реакции сред някои от футболистите на терена.

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