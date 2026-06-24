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Потвърдено: Тръмп ще връчи трофея на световния шампион

Потвърдено: Тръмп ще връчи трофея на световния шампион

24 Юни, 2026 10:44 602 11

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Президентът на САЩ ще присъства на финала на Мондиал 2026 в Ню Джърси

Потвърдено: Тръмп ще връчи трофея на световния шампион - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще бъде сред официалните гости на финала на Световното първенство и лично ще връчи трофея на новия световен шампион.

Новината беше потвърдена от президента на ФИФА Джани Инфантино по време на гостуване в американската телевизия “Fox”.

Финалът на Мондиал 2026 ще се играе на 19 юли на “MetLife Stadium”, а Инфантино разкри, че ще бъде редом до Тръмп както по време на двубоя, така и на церемонията по награждаването.

„Постоянно сме заедно“, заяви шефът на световния футбол по повод отношенията си с американския президент.

Любопитното е, че до момента Тръмп не е присъствал на нито един мач от настоящото Световно първенство. Той пропусна дори срещата на САЩ срещу Парагвай в Лос Анджелис, като тогава беше представляван от държавния секретар Марко Рубио.

Предстоящото му присъствие на финала идва година след появата му на финала на Световното клубно първенство, който също се проведе на “MetLife Stadium”. Тогава Тръмп беше посрещнат с освирквания от част от зрителите при излизането си на сцената.

Американският президент остана на подиума и по време на празненствата след края на мача, което предизвика изненадани реакции сред някои от футболистите на терена.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Представям си Рижия,

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    ако трябва да връчи трофея на Иран. Голямо ла...но ще изкара!

    10:58 24.06.2026

  • 5 Симеон

    7 0 Отговор
    Похвално,след нобеловата награда,ще връчва лично ,той,спортна световна награда!Дано да е жив!

    11:07 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Световното

    5 7 Отговор
    се превърна повече в перчене, и игра на пари, отколото спортно съботие. Типично по американски, където целия им спорт е такъв. За момента няма тръпката на предходни такива първенства.

    11:19 24.06.2026

  • 8 ще връчи трофея

    2 1 Отговор
    на новия световен шампион по ...сокър!

    11:30 24.06.2026

  • 9 сащисан кравар

    7 0 Отговор
    Тогава да стискаме палци на Иран😂🤣

    11:32 24.06.2026

  • 10 честен ционист

    2 1 Отговор
    Ще му е за втори път вече да връчва наградата на един и същ.

    11:36 24.06.2026

  • 11 Оооо

    1 2 Отговор
    Големи яйца!

    12:09 24.06.2026

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