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Футболният Левски обяви промяна в собствеността

Футболният Левски обяви промяна в собствеността

24 Юни, 2026 13:19 931 4

  • фк левски-
  • акции-
  • собственост

Клубът излезе с официално информация за привържениците си

Футболният Левски обяви промяна в собствеността - 1
topsport.bg topsport.bg

Левски информира своите привърженици, акционери, партньори и представителите на медиите, че след Решение №590/23.06.2026 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка КЗК/457/2026 г., с което се разрешава концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от страна на "София Кепитъл" АД върху "Професионален футболен клуб Левски" АД, днес бяха предприети необходимите действия по прехвърляне на акциите на клуба, съобщиха от сайта на "сините".

Ето и цялото съобщение:

"Решението на Комисията за защита на конкуренцията потвърждава, че придобиването може да бъде реализирано от гледна точка на правилата за защита на конкуренцията. Вследствие на това досегашният мажоритарен собственик на ПФК "Левски" Наско Сираков джироса притежаваните от него акции в полза на новия собственик, с което беше реализирана финалната стъпка от процеса по промяна на собствеността на клуба.

ПФК "Левски" ще продължи да следва принципите на прозрачност, отговорност и устойчиво управление, с ясната цел да надгради постигнатото през последните години и да изгради стабилна основа за бъдещето си.

Клубът изказва своята благодарност към Наско Сираков за поетата отговорност като мажоритарен собственик в един от най-трудните периоди в историята на "Левски". В години на тежки финансови предизвикателства, огромни очаквания от синята общност и реална опасност пред бъдещето на клуба, той успя да преведе "Левски" от период на съмнение и несигурност до стабилизиране, възстановено доверие и върха на българския футбол с шампионската титла през сезон 2025/2026.

Днешният акт е естествен завършек на този етап от развитието на клуба, но не и край на ролята на Наско Сираков в ПФК "Левски". Той остава Президент на клуба и ще продължи да има ключово място в изграждането на спортно-техническата посока, приемствеността и опазването на идентичността на "Левски".

Допълнителна информация относно управленската структура, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред клуба ще бъде представена своевременно", гласи текстът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ТАКА ДО КРАЯ НА СВЕТА

    2 4 Отговор
    ОТ ТРЪН ЕДИН ТА НА ГЛОГ. 30 ГОДИНИ СТИГАТ. ЧОРНИ БАТКОВ НЕКЪФ ДАЛАВЕРАДЖИЯ ПОСЛЕ ЕДИН КРАДЛЬО ЛАФЧИС СТАВАШЕ ЧЕРЕПА И КАСИЕРА НА БАНКА. STOP КАЖЕТЕ ФЕНЧЕТА.

    Коментиран от #3

    13:29 24.06.2026

  • 2 ДрБр

    1 4 Отговор
    Закривай краварника

    13:40 24.06.2026

  • 3 Левски 1914

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "И ТАКА ДО КРАЯ НА СВЕТА":

    Пак развиваш теории,той Наско Сираков си знае работата.

    13:58 24.06.2026

  • 4 Лост

    0 2 Отговор
    А Сираков получи ли някакви пари 💰💰💰?

    14:11 24.06.2026

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