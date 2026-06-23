Григор Димитров с летящ старт на тревните кортове в Майорка

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, започна с категорична победа участието си на престижния турнир на трева в Майорка, част от сериите ATP 250. Вълнуващият сблъсък срещу австралиеца Марк Полманс завърши с резултат 6:1, 7:6(3) в полза на хасковлията, който получи "уайлд кард" за надпреварата.

Срещата продължи едва час и половина, но предложи множество емоции и качествен тенис.

В хода на двубоя 34-годишният българин, който в момента заема 164-ото място в световната ранглиста, впечатли с пет аса – с един повече от 29-годишния си съперник, стартирал от квалификациите. Полманс, намиращ се на 366-та позиция в класацията на ATP, допусна цели пет двойни грешки, докато Димитров сбърка само веднъж при сервис. Българският представител реализира две пробиви от четири възможности и не позволи на опонента си да го пробие нито веднъж – истинско доказателство за стабилността му на корта.

В следващия кръг Григор Димитров ще се изправи срещу Абедалах Шелбайх от Йордания. Очакваният двубой е насрочен за сряда и обещава нова порция зрелищен тенис за феновете на спорта.