Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров с летящ старт на тревните кортове в Майорка

Григор Димитров с летящ старт на тревните кортове в Майорка

23 Юни, 2026 15:35 458 6

  • григор димитров-
  • тенисист-
  • турнир-
  • майорка-
  • atp 250-
  • марк полманс-
  • уайлд кард-
  • тенис

Българският ас демонстрира класа и увереност в първия си мач от турнира ATP 250

Григор Димитров с летящ старт на тревните кортове в Майорка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, започна с категорична победа участието си на престижния турнир на трева в Майорка, част от сериите ATP 250. Вълнуващият сблъсък срещу австралиеца Марк Полманс завърши с резултат 6:1, 7:6(3) в полза на хасковлията, който получи "уайлд кард" за надпреварата.

Срещата продължи едва час и половина, но предложи множество емоции и качествен тенис.

В хода на двубоя 34-годишният българин, който в момента заема 164-ото място в световната ранглиста, впечатли с пет аса – с един повече от 29-годишния си съперник, стартирал от квалификациите. Полманс, намиращ се на 366-та позиция в класацията на ATP, допусна цели пет двойни грешки, докато Димитров сбърка само веднъж при сервис. Българският представител реализира две пробиви от четири възможности и не позволи на опонента си да го пробие нито веднъж – истинско доказателство за стабилността му на корта.

В следващия кръг Григор Димитров ще се изправи срещу Абедалах Шелбайх от Йордания. Очакваният двубой е насрочен за сряда и обещава нова порция зрелищен тенис за феновете на спорта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 2 Отговор
    Тайбрек срещу 300+ класиран не ми изгледа нито на полет, нито на класа...

    Коментиран от #2

    15:40 23.06.2026

  • 2 Ти Тея

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    300+ си ги биеш на геврек.

    15:42 23.06.2026

  • 3 бушприт

    3 0 Отговор
    Григор Димитров - най-успешният български тенисист, започна с категорична победа участието си на престижния турнир , на трева в Майорка- част от сериите ATP 250.

    15:43 23.06.2026

  • 4 в кратце

    2 0 Отговор
    Да печели игрите си Гришко,няма лошо!

    15:44 23.06.2026

  • 5 муцунка

    1 2 Отговор
    Коя ще го гледа в Махорка?

    15:45 23.06.2026

  • 6 С български корени, само

    1 1 Отговор
    Групи и Кутуошу мене българина в България не ми помагат. С коя е в момента, къде живее и плаща данъци и какви са му спортните постижения ... Не ме касае.

    15:52 23.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове