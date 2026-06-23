Григор Димитров: Време е да надграждам

Григор Димитров започна участието си на тенис турнира в Майорка с категорична победа над австралиеца Марк Полмънс. Българският тенисист не остави съмнения в превъзходството си, като затвори срещата с 6:1, 7:6(3) и показа, че е готов за нови върхове.
След двубоя Григор не скри задоволството си от представянето. „Изключително съм щастлив от начина, по който започнах турнира. Чувствам, че сега е моментът да надграждам постигнатото и да повиша очакванията към себе си“, сподели той с усмивка. Първият сет бе истинска демонстрация на възможностите му, а самият Димитров го определи като „напомняне, че все още съм на високо ниво“.
Въпреки успешния старт, Григор предпочита да не мисли прекалено напред. „Не искам да се вторачвам в бъдещите кръгове. За мен е важно да изиграя възможно най-много мачове и да се наслаждавам на играта ден за ден“, подчерта българинът.
Димитров не пропусна да благодари на публиката, която го подкрепяше въпреки високите температури. „Колкото по-горещо е, толкова по-добре се чувствам на корта. Имам достатъчно опит, за да се справям с подобни условия. Благодаря на всички, които дойдоха да ме гледат в тази жега“, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Григор тенисиста
В друго мъж се оплаква от прекъсвания на комуналните услуги. „Няма ток, няма вода, нищо! Някои идиоти започнаха война, други идиоти я подкрепиха и все още я подкрепят“, казва той, отбелязвайки, че има четирима сина и няма намерение да ги изпраща да се бият в Украйна. „Аз самият няма да отида и не планирам да умра. Роден съм, за да живея... и да бъда полезен на обществото“, заключава той. Хората също така сочат рафтовете на хранителните магазини със знаци, ограничаващи продажбите на клиент. В едно видео млад мъж казва, че е бил принуден да монтира ключалка на резервоара на колата си, за да предотврати източването му. „Не сме ние, а времената са такива“, коментира създателят на видеото.
19:40 23.06.2026
2 Гост
19:55 23.06.2026
3 Анонимен
20:00 23.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Перо
Коментиран от #6
20:23 23.06.2026
6 Малко
До коментар #5 от "Перо":Късничко за надграждане , ама продължаваме напред
21:00 23.06.2026
7 Надграждай. Сега си
Пожелавам успех при всяко участие !!!
21:22 23.06.2026