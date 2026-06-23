Григор Димитров: Време е да надграждам

Григор Димитров започна участието си на тенис турнира в Майорка с категорична победа над австралиеца Марк Полмънс. Българският тенисист не остави съмнения в превъзходството си, като затвори срещата с 6:1, 7:6(3) и показа, че е готов за нови върхове.

След двубоя Григор не скри задоволството си от представянето. „Изключително съм щастлив от начина, по който започнах турнира. Чувствам, че сега е моментът да надграждам постигнатото и да повиша очакванията към себе си“, сподели той с усмивка. Първият сет бе истинска демонстрация на възможностите му, а самият Димитров го определи като „напомняне, че все още съм на високо ниво“.

Въпреки успешния старт, Григор предпочита да не мисли прекалено напред. „Не искам да се вторачвам в бъдещите кръгове. За мен е важно да изиграя възможно най-много мачове и да се наслаждавам на играта ден за ден“, подчерта българинът.

Димитров не пропусна да благодари на публиката, която го подкрепяше въпреки високите температури. „Колкото по-горещо е, толкова по-добре се чувствам на корта. Имам достатъчно опит, за да се справям с подобни условия. Благодаря на всички, които дойдоха да ме гледат в тази жега“, каза още той.