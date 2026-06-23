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Григор Димитров: Време е да надграждам

Григор Димитров: Време е да надграждам

23 Юни, 2026 19:34 591 7

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  • спортни новини

Българският ас демонстрира класа и увереност в първия си мач на турнира в Майорка

Григор Димитров: Време е да надграждам - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров започна участието си на тенис турнира в Майорка с категорична победа над австралиеца Марк Полмънс. Българският тенисист не остави съмнения в превъзходството си, като затвори срещата с 6:1, 7:6(3) и показа, че е готов за нови върхове.

След двубоя Григор не скри задоволството си от представянето. „Изключително съм щастлив от начина, по който започнах турнира. Чувствам, че сега е моментът да надграждам постигнатото и да повиша очакванията към себе си“, сподели той с усмивка. Първият сет бе истинска демонстрация на възможностите му, а самият Димитров го определи като „напомняне, че все още съм на високо ниво“.

Въпреки успешния старт, Григор предпочита да не мисли прекалено напред. „Не искам да се вторачвам в бъдещите кръгове. За мен е важно да изиграя възможно най-много мачове и да се наслаждавам на играта ден за ден“, подчерта българинът.

Димитров не пропусна да благодари на публиката, която го подкрепяше въпреки високите температури. „Колкото по-горещо е, толкова по-добре се чувствам на корта. Имам достатъчно опит, за да се справям с подобни условия. Благодаря на всички, които дойдоха да ме гледат в тази жега“, каза още той.


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    19:55 23.06.2026

  • 3 Анонимен

    2 1 Отговор
    Браво,млад си още,бъдещето е пред теб!Трябва да надграждаш и ще се върнеш в Топ -200,или 300

    20:00 23.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Перо

    1 3 Отговор
    Кауна може да надгради себе си, ако си отиде в Хасково, като 170-ти в ранг-листата!

    Коментиран от #6

    20:23 23.06.2026

  • 6 Малко

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Късничко за надграждане , ама продължаваме напред

    21:00 23.06.2026

  • 7 Надграждай. Сега си

    1 0 Отговор
    Млад и силен !
    Пожелавам успех при всяко участие !!!

    21:22 23.06.2026

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