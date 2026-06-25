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Ново напрежение за иранския национален отбор: Разпит на голмайстора Мехди Тареми забави делегацията

Ново напрежение за иранския национален отбор: Разпит на голмайстора Мехди Тареми забави делегацията

25 Юни, 2026 18:12 615 3

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  • футбол-
  • политическо напрежение-
  • мондиал 2026

Неочакван инцидент на летището в Мексико преди ключовия мач със САЩ

Ново напрежение за иранския национален отбор: Разпит на голмайстора Мехди Тареми забави делегацията - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната общност в Иран отново е разтърсена от напрежение, след като местните власти в Мексико задържаха за разпит звездния нападател Мехди Тареми и помощник-треньора Саид Алхоей. Случката се разигра непосредствено преди националният тим да отпътува за Сиатъл, където ги очаква решаващ сблъсък срещу Египет на Световното първенство.

Според официална информация от Иранската футболна федерация, инцидентът е възникнал по време на третото пътуване на отбора към САЩ. Докато делегацията се подготвяла за полета си, местните власти в Мексико внезапно са поискали да разпитат Тареми и Алхоей. Причините за това действие остават неясни, а федерацията не разкрива подробности около мотивите на властите. В резултат на разпита, цялата група е била принудена да изчака около 25 минути, преди двамата да се присъединят отново към отбора и всички заедно да отпътуват за Сиатъл.

Инцидентът идва в изключително деликатен момент за националния отбор на Иран. Тимът е базиран в Тихуана, Мексико, по време на Мондиал 2026, заради продължаващото политическо напрежение между Вашингтон и Техеран. Това допълнително усложнява логистиката и атмосферата около отбора. Предстоящият двубой срещу Египет е с огромен залог – победата ще гарантира на иранците място на осминафиналите на световния шампионат. Всяко разсейване или забавяне може да се окаже решаващо за представянето на тима.


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