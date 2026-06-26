От Левски отчетоха рекорден интерес към абонаментните карти и шампионските фланелки

След като Левски триумфира като шампион на България, верните фенове на "сините" буквално разграбват абонаментните карти и новите шампионски фланелки. Клубът отчита невиждан интерес, който чупи всички досегашни рекорди.

Над 14 500 фенове вече са си осигурили емблематичната шампионска фланелка, превръщайки я в най-търсения артикул на сезона. Магазините на Левски се радват на небивал наплив, а онлайн поръчките валят като из ведро.

Истинска битка за място на трибуните! Повече от 11 000 запалянковци вече са си гарантирали присъствие на домакинските мачове през новия сезон. Стадион "Георги Аспарухов" се готви да посрещне рекорден брой абонати, които ще подкрепят любимия си отбор от първия до последния съдийски сигнал.

Клубът обяви, че през следващата седмица всички закупени карти ще бъдат доставени до своите притежатели. А междувременно, от Левски загатват за още приятни изненади, които ще зарадват "синята" общност в идните дни.