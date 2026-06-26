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От Левски отчетоха рекорден интерес към абонаментните карти и шампионските фланелки

От Левски отчетоха рекорден интерес към абонаментните карти и шампионските фланелки

26 Юни, 2026 21:41 439 5

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Феновете на "сините" създават невиждана еуфория преди новия сезон

От Левски отчетоха рекорден интерес към абонаментните карти и шампионските фланелки - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като Левски триумфира като шампион на България, верните фенове на "сините" буквално разграбват абонаментните карти и новите шампионски фланелки. Клубът отчита невиждан интерес, който чупи всички досегашни рекорди.

Над 14 500 фенове вече са си осигурили емблематичната шампионска фланелка, превръщайки я в най-търсения артикул на сезона. Магазините на Левски се радват на небивал наплив, а онлайн поръчките валят като из ведро.

Истинска битка за място на трибуните! Повече от 11 000 запалянковци вече са си гарантирали присъствие на домакинските мачове през новия сезон. Стадион "Георги Аспарухов" се готви да посрещне рекорден брой абонати, които ще подкрепят любимия си отбор от първия до последния съдийски сигнал.

Клубът обяви, че през следващата седмица всички закупени карти ще бъдат доставени до своите притежатели. А междувременно, от Левски загатват за още приятни изненади, които ще зарадват "синята" общност в идните дни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям майтап

    1 0 Отговор
    Не, благодаря! Все още ли има идиоти които да гледат футбол? я в лево, нещастници.

    Коментиран от #2

    21:47 26.06.2026

  • 2 Рен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям майтап":

    Това са палезни идиоти,ще имат фланелки,велико.

    22:06 26.06.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Браво! Трябва да се събират пари за цесията на Божков! Шампиона си плаща дълговете, нали? Не е мишок, райт!!!

    22:16 26.06.2026

  • 4 Адвоката

    0 0 Отговор
    Толкова ли не можете да дадете за Божков по 50 евро,измикиари

    22:24 26.06.2026

  • 5 Всичко

    0 0 Отговор
    А парите на черепа кога?

    22:40 26.06.2026

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