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България с втора победа на Балканиадата по волейбол за мъже под 18 години

България с втора победа на Балканиадата по волейбол за мъже под 18 години

26 Юни, 2026 22:00 403 1

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  • гърция-
  • подгорица

Нашите спечелиха срещу Гърция

България с втора победа на Балканиадата по волейбол за мъже под 18 години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България постигна втора победа на балканското първенство по волейбол за мъже под 18 години. Нашите нямаха никакви проблеми с Гърция и спечелиха с 3:0 (25:13, 25:15, 25:22).

Това е вторият ни успех в турнира след 3:0 срещу Молдова. В последния мач от груповата фаза се изправяме срещу Сърбия утре от 19,30 часа. Всички двубои са в черногорската столица Подгорица.

Досега България е с най-добри показатели на Балканиадата. Лидерът в другата група Турция е с един загубен гейм от два мача. Срещу гърците 18 точки от нашите направи Никола Великов.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Кви са тия Мъже под 18 години, бе?

    22:37 26.06.2026

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