България с втора победа на Балканиадата по волейбол за мъже под 18 години

България постигна втора победа на балканското първенство по волейбол за мъже под 18 години. Нашите нямаха никакви проблеми с Гърция и спечелиха с 3:0 (25:13, 25:15, 25:22).

Това е вторият ни успех в турнира след 3:0 срещу Молдова. В последния мач от груповата фаза се изправяме срещу Сърбия утре от 19,30 часа. Всички двубои са в черногорската столица Подгорица.

Досега България е с най-добри показатели на Балканиадата. Лидерът в другата група Турция е с един загубен гейм от два мача. Срещу гърците 18 точки от нашите направи Никола Великов.