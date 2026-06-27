Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Волейбол »
България се изправя срещу Канада: Ключов сблъсък във волейболната Лига на нациите

България се изправя срещу Канада: Ключов сблъсък във волейболната Лига на нациите

27 Юни, 2026 11:35 622 1

  • волейбол-
  • националният отбор на българия-
  • канада-
  • лигата на нациите-
  • арена стожице-
  • любляна-
  • словения-
  • max one

"Лъвовете" търсят задължителен успех

България се изправя срещу Канада: Ключов сблъсък във волейболната Лига на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес волейболните емоции се завръщат с пълна сила, тъй като националният отбор на България ще премери сили с Канада в решаващ двубой от Лигата на нациите. Срещата, която ще се проведе в модерната зала "Арена Стожице" в Любляна, Словения, започва точно в 17:30 часа и ще бъде излъчвана на живо по Max ONE.

След като "лъвовете" записаха впечатляващ триумф над световния шампион Италия с 3:2 гейма, настроението в лагера на нашите е повече от приповдигнато. Този успех не само донесе сладък реванш за поражението във финала на Световното първенство миналата година, но и вдъхна допълнителна увереност на момчетата на Пламен Константинов.

Във втория си мач от седмицата българите бяха на косъм от нов престижен успех, но след драматична битка отстъпиха на домакините от Словения с 2:3. Въпреки това, представянето на отбора показва, че формата е отлична, а мотивацията – на най-високо ниво.

За разлика от България, канадският тим изпитва сериозни затруднения от началото на турнира. Северноамериканците инкасираха две последователни загуби – първо срещу Словения, а след това и срещу амбициозния състав на Украйна, като и в двата случая резултатът бе 1:3. Това поставя Канада в незавидна позиция и ги принуждава да търсят спешно подобрение в играта си.

Преди днешния сблъсък България заема 10-ото място във временното класиране с актив от 9 точки, постигнати след 3 победи и 3 загуби. Канада се намира на 15-а позиция с едва 6 точки, като има само един успех и цели пет поражения. Този мач е от изключително значение и за двата отбора – за България победата е задължителна, ако иска да запази шансовете си за по-предно класиране и участие във финалната фаза на турнира. За Канада всяка точка е жизненоважна в битката за оцеляване сред най-добрите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    5 0 Отговор
    БФВ са лакома мафия! По другите предплатени телевизии се излъчват чуждите отбори... Изнудвачи, алчни!

    11:38 27.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове