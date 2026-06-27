България се изправя срещу Канада: Ключов сблъсък във волейболната Лига на нациите

Днес волейболните емоции се завръщат с пълна сила, тъй като националният отбор на България ще премери сили с Канада в решаващ двубой от Лигата на нациите. Срещата, която ще се проведе в модерната зала "Арена Стожице" в Любляна, Словения, започва точно в 17:30 часа и ще бъде излъчвана на живо по Max ONE.

След като "лъвовете" записаха впечатляващ триумф над световния шампион Италия с 3:2 гейма, настроението в лагера на нашите е повече от приповдигнато. Този успех не само донесе сладък реванш за поражението във финала на Световното първенство миналата година, но и вдъхна допълнителна увереност на момчетата на Пламен Константинов.

Във втория си мач от седмицата българите бяха на косъм от нов престижен успех, но след драматична битка отстъпиха на домакините от Словения с 2:3. Въпреки това, представянето на отбора показва, че формата е отлична, а мотивацията – на най-високо ниво.

За разлика от България, канадският тим изпитва сериозни затруднения от началото на турнира. Северноамериканците инкасираха две последователни загуби – първо срещу Словения, а след това и срещу амбициозния състав на Украйна, като и в двата случая резултатът бе 1:3. Това поставя Канада в незавидна позиция и ги принуждава да търсят спешно подобрение в играта си.

Преди днешния сблъсък България заема 10-ото място във временното класиране с актив от 9 точки, постигнати след 3 победи и 3 загуби. Канада се намира на 15-а позиция с едва 6 точки, като има само един успех и цели пет поражения. Този мач е от изключително значение и за двата отбора – за България победата е задължителна, ако иска да запази шансовете си за по-предно класиране и участие във финалната фаза на турнира. За Канада всяка точка е жизненоважна в битката за оцеляване сред най-добрите.