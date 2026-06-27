Новини
Спорт »
Бг футбол »
Футболен клуб Ювентус (Малчика) на нож срещу неравното разпределение на общински средства

Футболен клуб Ювентус (Малчика) на нож срещу неравното разпределение на общински средства

27 Юни, 2026 15:26 280 2

  • малчика-
  • ювентус малчика-
  • решение-
  • общината-
  • левски 2007-
  • официална позиция-
  • анатолий ангелов

Президентът на клуба алармира за заплахи след подадена жалба

Футболен клуб Ювентус (Малчика) на нож срещу неравното разпределение на общински средства - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В севернобългарското село Малчика страстите кипят, след като местният футболен клуб Ювентус (Малчика), известен сред феновете като "бианконерите", изрази остро недоволство от решението на общината да отпусне близо 50 000 евро на конкурента Левски 2007. Според официална позиция на клуба, подписана от президента Анатолий Ангелов, подобно разпределение на финансови средства е не само несправедливо, но и противозаконно.

Ювентус (Малчика) вече е входирал официална жалба с настояване решението да бъде отменено.

"Не разбираме как е възможно да се отпускат средства с особено големи размери за един от двата клуба от общината, а другият да остава без каквито и да е общински средства като подкрепа.

Отделно, искаме да споделим, че след като жалбата беше подадена, нашият президент Анатолий Ангелов е получил заплахи по телефона и в социалните мрежи, включващи физическа саморазправа и насилие.

Това е крайно недопустимо и господин Ангелов е притеснен за своето лично здраве, опитвайки се да защити, както Ювентус (Малчика), така и правдата", гласи изявлението на клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Милан (Пияни вишни)

    1 0 Отговор
    но това е недопустимо спрямо останалите шоколадо производители

    15:40 27.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове