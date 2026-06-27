Футболен клуб Ювентус (Малчика) на нож срещу неравното разпределение на общински средства

В севернобългарското село Малчика страстите кипят, след като местният футболен клуб Ювентус (Малчика), известен сред феновете като "бианконерите", изрази остро недоволство от решението на общината да отпусне близо 50 000 евро на конкурента Левски 2007. Според официална позиция на клуба, подписана от президента Анатолий Ангелов, подобно разпределение на финансови средства е не само несправедливо, но и противозаконно.

Ювентус (Малчика) вече е входирал официална жалба с настояване решението да бъде отменено.

"Не разбираме как е възможно да се отпускат средства с особено големи размери за един от двата клуба от общината, а другият да остава без каквито и да е общински средства като подкрепа.

Отделно, искаме да споделим, че след като жалбата беше подадена, нашият президент Анатолий Ангелов е получил заплахи по телефона и в социалните мрежи, включващи физическа саморазправа и насилие.

Това е крайно недопустимо и господин Ангелов е притеснен за своето лично здраве, опитвайки се да защити, както Ювентус (Малчика), така и правдата", гласи изявлението на клуба.