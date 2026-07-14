Роберто Баутиста Агут приключва своята тенис кариера

В неделния ден, когато слънцето над Уелва залязваше, Роберто Баутиста Агут изненада света на тениса с неочаквано решение – 38-годишният ветеран обяви, че турнирът за Купата на краля е бил последният в неговата професионална кариера. Макар през април да бе намекнал, че ще се състезава до края на 2026 г., испанецът избра да сложи край на своя път именно на родна земя, пред родна публика.

„Исках този момент да бъде в Испания, а Купата на краля беше идеалната сцена за моето сбогуване“, сподели Баутиста Агут в социалните мрежи, докато вълнението още трептеше във въздуха. След като отпадна на полуфиналите от сънародника си Дани Мерида, Роберто получи заслужена почит и златен медал от Кралския тенис клуб „Рекреативо де Уелва“. Сълзи, аплодисменти и благодарности белязаха този незабравим момент.

От дебюта си през 2005 г. до последния си мач, Баутиста Агут се превърна в символ на постоянство и борбен дух. С 12 титли от ATP, включително престижната ATP 500 в Дубай през 2018 г., и участие във финала на „Мастърс 1000“ в Шанхай, испанецът остави ярка следа в историята на спорта. Върховият му момент на Големия шлем дойде през 2019 г., когато достигна полуфиналите на Уимбълдън, където само Новак Джокович успя да го спре.

Един от най-трогателните епизоди в кариерата на Баутиста Агут бе през 2019 г., когато, въпреки личната трагедия със загубата на баща си, той се завърна на корта, за да помогне на Испания да спечели Купа „Дейвис“. Победата му над Феликс Оже-Алиасим във финала се превърна в символ на сила и отдаденост, а Рафаел Надал довърши започнатото, превръщайки деня в истински празник за испанския тенис.

В последните месеци Баутиста Агут изпитваше трудности на корта, като отпадна в първия кръг на Уимбълдън и заемаше 183-то място в световната ранглиста – далеч от върха, който достигна през 2019 г. (9-то място). Въпреки това, с 436 победи и 301 загуби, той напуска сцената с високо вдигната глава и безброй фенове, които ще помнят неговата отдаденост и спортменство.