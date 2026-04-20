Наполи се разделя с Лукаку: Белгийският нападател напуска след слаб сезон

Ръководството на Наполи е взело категорично решение да се раздели с Ромелу Лукаку след края на настоящата кампания. Италианските медии гръмнаха с новината, че 32-годишният белгийски национал ще бъде пуснат на трансферния пазар, след като не успя да оправдае очакванията през сезона.

Лукаку, който някога бе сред най-страховитите нападатели в Европа и носеше екипите на Евертън, Манчестър Юнайтед, Интер и Рома, този път не успя да остави своя отпечатък в Неапол. Тежка контузия по време на предсезонната подготовка го извади от строя за дълго, а завръщането му на терена бе повече от скромно – едва 7 мача и само един отбелязан гол във всички турнири.

Причините за раздялата не се изчерпват само с липсата на игрово време. Според източници, близки до клуба, Лукаку е пропуснал няколко тренировки без уважителна причина, което е довело до напрежение в съблекалнята. В резултат на това, спортно-техническият щаб на Наполи е взел решение да не разчита повече на белгиеца до края на сезона.

Договорът на Лукаку с "партенопейците" изтича през следващото лято, което дава възможност на клуба да реализира трансфер и да получи финансова компенсация, вместо да го изпусне без пари. Към момента, според данни на transfermarkt, стойността на нападателя се оценява на около 12 милиона евро.