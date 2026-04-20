Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наполи се разделя с Лукаку: Белгийският нападател напуска след слаб сезон

Наполи се разделя с Лукаку: Белгийският нападател напуска след слаб сезон

20 Април, 2026 15:42 696 1

  • наполи-
  • решение-
  • ромелу лукаку -
  • белгийски национал

Слабата му форма и минималното игрово време почти сигурно ще го лишат от участие на предстоящото Световно първенство

Наполи се разделя с Лукаку: Белгийският нападател напуска след слаб сезон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Наполи е взело категорично решение да се раздели с Ромелу Лукаку след края на настоящата кампания. Италианските медии гръмнаха с новината, че 32-годишният белгийски национал ще бъде пуснат на трансферния пазар, след като не успя да оправдае очакванията през сезона.

Лукаку, който някога бе сред най-страховитите нападатели в Европа и носеше екипите на Евертън, Манчестър Юнайтед, Интер и Рома, този път не успя да остави своя отпечатък в Неапол. Тежка контузия по време на предсезонната подготовка го извади от строя за дълго, а завръщането му на терена бе повече от скромно – едва 7 мача и само един отбелязан гол във всички турнири.

Причините за раздялата не се изчерпват само с липсата на игрово време. Според източници, близки до клуба, Лукаку е пропуснал няколко тренировки без уважителна причина, което е довело до напрежение в съблекалнята. В резултат на това, спортно-техническият щаб на Наполи е взел решение да не разчита повече на белгиеца до края на сезона.

Договорът на Лукаку с "партенопейците" изтича през следващото лято, което дава възможност на клуба да реализира трансфер и да получи финансова компенсация, вместо да го изпусне без пари. Към момента, според данни на transfermarkt, стойността на нападателя се оценява на около 12 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    4 0 Отговор
    Колко клуба смени не е истина

    15:45 20.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове