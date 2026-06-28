Левски 2007 отврърна остро на обвиненията на Ювентус (Малчика)

В плевенския регион се разрази истинска буря, след като Левски 2007 публично изрази недоволството си от действията на Ювентус (Малчика). Повод за напрежението стана жалба, подадена от Ювентус до местните власти, относно предоставянето на близо 50 000 евро на Левски 2007 – клубът от родния град на легендарния Георги Парцалев.

Ето какво гласи позицията на Левски 2007:



"ОФК Левски 2007 изразява своето възмущение от подадената от господин Анатолий Ангелов жалба за спиране на отпуснатите общински средства на стойност 49 430 евро, с които клубът да покрие задълженията си от изминалия сезон 2025/26. В качеството си на президент на ФК Ювентус 95 (Малчика) господин Ангелов отправя неправомерна молба в желанието си ОФК Левски да не получи средства, които да покрият задълженията му, за да съществува клуба, както и детско-юношеската школа, в която безвъзмездно тренират 80 деца.



ОФК Левски винаги изпълнява необходимите лицензионни условия, за да участва в Северозападната Трета лига и разполага със стадион и база, отговарящи на изискванията. В школата му работят лицензирани треньори и не се взимат такси от подрастващите.Клубът не е получавал пари от месец октомври 2025 година и в момента не получава средства от Община Левски от бюджета, предвидени за разпределение между спортните клубове на територията на общината.



Клубът получава средства, с които да изплати своите задължения и да продължи нормално съществуването си. А хората, които имат желание това да се случи и искат да има футбол в град Левски, не са никак малко, както се видя и по време на сесията на Общинския съвет. По документи отговаряме на условията, за да ни бъде отпусната тази сума. Подадени са и необходимите документи към Сметната палата, Националната агенция по приходите и Община Левски.Въпреки че няма наредба за разпределяна на общинските средства между отделните спортни клубове, Общинският съвет взе решение да се отпусне сумата от 49 430 евро, което беше подкрепено с писмено становище и от кмета на Община Левски Любка Александрова.



"Проблемът е, че няма бюджети за общините, защото държавата не е приела и държавния бюджет. Затова няма и въпросната наредба. Когато се приеме бюджет на общината, ще има и наредба за разпределяне на общинските средства за спортните клубове. Но ние не получаваме пари от този бюджет, защото такъв, на практика, няма. Преди години около 7-8 души от Ювентус (Малчика) също са идвали в моментите, в които се разпределят общинските средства. Тогава не съм се оплакал някой да ме заплашва мен или когото и да е. За мен това е изкривяване на реалните събития. Ако има заплаха, председателя на общинския съвет ще спази правилника и ако е необходимо ще се намесят органите на реда в лицето на общинска охрана или полиция", коментира президентът и старши треньор на клуба Дочко Дочев."