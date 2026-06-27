Инцидент не позволи на Никола Цолов да се бори за челните места в спринта на Формула 2 в Австрия

Вихрено начало беляза спринтовото състезание от Формула 2 на легендарната писта „Ред Бул Ринг“ в Австрия! Българският ас Никола Цолов се сблъска с истинско предизвикателство още в първите метри, след като бе замесен в масова катастрофа на третия завой. Виновник за инцидента стана Джошуа Дюрксен, чийто болид удари този на Цолов, изпращайки го в неочаквано завъртане и принуждавайки рейс контрола да развее жълтия флаг.

Въпреки неудачния старт, българинът не се предаде. След рестарта Никола се озова зад топ 10, но не се отказа и започна да наваксва позиция след позиция. В 22-рата обиколка той изпревари испанеца Мари Боя, а малко по-късно настигна и съотборника си Ноел Леон. Истинската цел пред Цолов обаче бе Куш Майни – последният пилот в зоната на точките.

Две обиколки преди финала Никола успя да изпревари Леон, но разликата до Майни вече бе нараснала до три секунди – дистанция, която се оказа непреодолима в оставащите метри. Така българският пилот финишира девети, оставайки само на крачка от заветните точки.

Докато Цолов се бореше геройски, Габриеле Мини се възползва от ситуацията и с четири спечелени точки увеличи преднината си в генералното класиране при пилотите на десет пункта.

Любопитен факт е, че победителят в спринта – Джон Бенет, както и третият Рафаел Виягомес, до този момент бяха в дъното на класирането, но сега изненадаха всички с отличното си представяне. Себастиан Монтоя допълни подиума на второ място.

В неделната надпревара Никола Цолов и Габриеле Мини ще стартират от втора стартова редица, което дава сериозни шансове за атака към челните позиции. Основното състезание за Гран при на Австрия във Формула 2 ще започне в 11:10 часа българско време.