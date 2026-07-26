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Доминик Тийм стана футболист

Доминик Тийм стана футболист

26 Юли, 2026 15:57 417 0

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  • тенис

Австриецът започна нов спортен живот след тениса

Доминик Тийм стана футболист - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившият шампион от US Open Доминик Тийм изненада спортния свят, след като започна ново предизвикателство извън професионалния тенис. 32-годишният австриец, който прекрати кариерата си в тениса през 2024 година, се присъедини към футболен клуб от осмото ниво на австрийския футбол – Баденер АС, предава Sky Sport Italia.

Тийм винаги е демонстрирал любов към футбола, а сега получава възможност да опита силите си на терена. От клуба обаче са категорични, че известното му име няма да му гарантира място в състава и той ще трябва да се докаже.

Австриецът остава едно от големите имена в съвременния тенис. Той спечели US Open през 2020 година и достигна до третото място в световната ранглиста.


Австрия
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