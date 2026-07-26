Доминик Тийм стана футболист

Бившият шампион от US Open Доминик Тийм изненада спортния свят, след като започна ново предизвикателство извън професионалния тенис. 32-годишният австриец, който прекрати кариерата си в тениса през 2024 година, се присъедини към футболен клуб от осмото ниво на австрийския футбол – Баденер АС, предава Sky Sport Italia.

Тийм винаги е демонстрирал любов към футбола, а сега получава възможност да опита силите си на терена. От клуба обаче са категорични, че известното му име няма да му гарантира място в състава и той ще трябва да се докаже.

Австриецът остава едно от големите имена в съвременния тенис. Той спечели US Open през 2020 година и достигна до третото място в световната ранглиста.