Безумие преди Колумбия – Португалия: Билетите стигнаха 50 000 долара

Мачът между Колумбия и Португалия се превърна в най-скъпото събитие на Световното първенство през 2026 година. Президентът на ФИФА Джани Инфантино разкри, че близо 30 милиона души са проявили желание да присъстват на срещата, която ще определи победителя в група "K".

„Имаме почти 30 милиона души, които искат да гледат този мач“, заяви Инфантино пред “Radio Caracol”.

Двубоят ще се играе в Маями – град с една от най-големите колумбийски общности в света, което допълнително увеличава огромния интерес.

Заради невероятното търсене цените на билетите на черния пазар достигнаха шокиращи стойности. Най-евтините пропуски се продават за около 3500 долара, местата край терена струват до 30 000 долара, а VIP пакетите надхвърлят 50 000 долара.

„Опитах да купя билет, защото съпругата ми е колумбийка, но беше невъзможно. Не мога да си позволя тези цени“, разказа шофьор на Uber в Маями пред испанското издание “Marca”.

Всички билети за срещата бяха изчерпани още при първата официална продажба, а впоследствие цените на пазара за препродажба се покачиха до рекордни нива.

Въпреки че двубоят е само за първото място в групата, той се очертава като най-желаното събитие на Мондиал 2026 за сега.