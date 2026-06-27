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Безумие преди Колумбия – Португалия: Билетите стигнаха 50 000 долара

Безумие преди Колумбия – Португалия: Билетите стигнаха 50 000 долара

27 Юни, 2026 18:45 1 001 4

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  • фифа-
  • джани инфантино

Инфантино разкри, че близо 30 милиона души искат да гледат двубоя на живо

Безумие преди Колумбия – Португалия: Билетите стигнаха 50 000 долара - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мачът между Колумбия и Португалия се превърна в най-скъпото събитие на Световното първенство през 2026 година. Президентът на ФИФА Джани Инфантино разкри, че близо 30 милиона души са проявили желание да присъстват на срещата, която ще определи победителя в група "K".

„Имаме почти 30 милиона души, които искат да гледат този мач“, заяви Инфантино пред “Radio Caracol”.

Двубоят ще се играе в Маями – град с една от най-големите колумбийски общности в света, което допълнително увеличава огромния интерес.

Заради невероятното търсене цените на билетите на черния пазар достигнаха шокиращи стойности. Най-евтините пропуски се продават за около 3500 долара, местата край терена струват до 30 000 долара, а VIP пакетите надхвърлят 50 000 долара.

„Опитах да купя билет, защото съпругата ми е колумбийка, но беше невъзможно. Не мога да си позволя тези цени“, разказа шофьор на Uber в Маями пред испанското издание “Marca”.

Всички билети за срещата бяха изчерпани още при първата официална продажба, а впоследствие цените на пазара за препродажба се покачиха до рекордни нива.

Въпреки че двубоят е само за първото място в групата, той се очертава като най-желаното събитие на Мондиал 2026 за сега.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    0 1 Отговор
    За добрите всеки се натиска!

    19:04 27.06.2026

  • 3 Аз бре

    4 0 Отговор
    Тия пари на мен трябва да ми платят,че да отида да ги гледам.

    19:24 27.06.2026

  • 4 Иван

    7 0 Отговор
    Хората тотално изпращяха какви цени за тези ритнитопковци бил съм на стадион по хубаво в някой бар има и повторения и се прекарва много по хубаво другото е простотия

    19:35 27.06.2026

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