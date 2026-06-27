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Сензацията Кабо Верде мечтае смело: „Нищо не е невъзможно срещу Меси“

Сензацията Кабо Верде мечтае смело: „Нищо не е невъзможно срещу Меси“

27 Юни, 2026 19:35 485 4

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  • група h-
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  • бубиста-
  • аржентина-
  • лионел меси

Дебютантът на Мондиалите се класира за елиминациите и вече гледа към сблъсъка с Аржентина

Сензацията Кабо Верде мечтае смело: „Нищо не е невъзможно срещу Меси“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кабо Верде продължава да пише история на Световното първенство. След нулевото равенство със Саудитска Арабия африканският тим си осигури второто място в група H и за първи път достигна елиминационната фаза на Мондиал.

Селекционерът Бубиста не скри гордостта си от постижението и заяви, че отборът няма намерение да се страхува от следващия си съперник – световния шампион Аржентина.

„За нас няма нищо невъзможно. Още в началото казахме, че една от целите ни е да покажем Кабо Верде на света. Да се изправим срещу Аржентина и Лионел Меси в такава фаза на турнира е нещо изключително за нашата страна“, каза Бубиста.

Кабо Верде завърши груповата фаза без поражение, записвайки три равенства. Така тимът стана първият дебютант на световно първенство, който преодолява групите след Словакия през 2010 година, както и първият африкански дебютант с подобно постижение след Гана през 2006-а.

Полузащитникът Дерой Дуарте също не скри емоциите си.

„Честно казано, всичко това е като сън. Сега ще празнуваме, а срещу Аржентина ще бъде много трудно. Но трябва да вярваме, защото всичко е възможно“, заяви той.

За разлика от Кабо Верде, Саудитска Арабия отпадна още в груповата фаза. Селекционерът Георгиос Донис призна, че най-големият проблем на отбора е бил в атака.

„Бяхме много слаби в създаването на положения. Така не могат да се печелят мачове. Това е сериозен сигнал за нас“, коментира гръцкият специалист.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глей ся.....

    2 1 Отговор
    Т,шак! Кабо Верде и други танганайки, Иран и Ирак след воини, а нашите славни футбалери бележат само по кръчмите! Па не е като Левски и ЦСКА да не са се зацърнели като Кабо Верде!

    19:38 27.06.2026

  • 2 и на тия

    0 1 Отговор
    им порасна носа.

    19:40 27.06.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор
    Досега имаше спестените червени картона на Първенството. На Аржентина и на Англия.

    19:55 27.06.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Досега имаше спестени два червени картона на Първенството. На Аржентина и на Англия.

    20:03 27.06.2026

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