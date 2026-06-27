Сензацията Кабо Верде мечтае смело: „Нищо не е невъзможно срещу Меси“

Кабо Верде продължава да пише история на Световното първенство. След нулевото равенство със Саудитска Арабия африканският тим си осигури второто място в група H и за първи път достигна елиминационната фаза на Мондиал.

Селекционерът Бубиста не скри гордостта си от постижението и заяви, че отборът няма намерение да се страхува от следващия си съперник – световния шампион Аржентина.

„За нас няма нищо невъзможно. Още в началото казахме, че една от целите ни е да покажем Кабо Верде на света. Да се изправим срещу Аржентина и Лионел Меси в такава фаза на турнира е нещо изключително за нашата страна“, каза Бубиста.

Кабо Верде завърши груповата фаза без поражение, записвайки три равенства. Така тимът стана първият дебютант на световно първенство, който преодолява групите след Словакия през 2010 година, както и първият африкански дебютант с подобно постижение след Гана през 2006-а.

Полузащитникът Дерой Дуарте също не скри емоциите си.

„Честно казано, всичко това е като сън. Сега ще празнуваме, а срещу Аржентина ще бъде много трудно. Но трябва да вярваме, защото всичко е възможно“, заяви той.

За разлика от Кабо Верде, Саудитска Арабия отпадна още в груповата фаза. Селекционерът Георгиос Донис призна, че най-големият проблем на отбора е бил в атака.

„Бяхме много слаби в създаването на положения. Така не могат да се печелят мачове. Това е сериозен сигнал за нас“, коментира гръцкият специалист.