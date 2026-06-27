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Левски и Ботев Враца не излъчиха победител в Правец

Левски и Ботев Враца не излъчиха победител в Правец

27 Юни, 2026 20:42 514 3

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Мачът завърши при резултат 1:1

Левски и Ботев Враца не излъчиха победител в Правец - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски и Ботев Враца завършиха 1:1 в приятелска среща от лятната подготовка, като двата тима си размениха по едно попадение. След убедителните победи над Етър Велико Търново (6:0) и Академик Свищов (4:0), този път "сините" срещнаха сериозна съпротива от врачани.

Наставникът на Левски заложи на стартова единайсеторка, която до голяма степен се очаква да бъде гръбнакът на отбора за предстоящите европейски мачове. В отсъствието на нападателите Мустафа Сангаре и Хуан Переа, атаката бе поверена на Армстронг Око-Флекс, както и на новите попълнения Рейналдо и Давид Кусо.

Още в началото Мазир Сула получи неприятна травма и бе заменен от Стивън Стоянчов, което внесе свежест и типичен централен нападател в играта на столичани.

Първата част премина под знака на пропуснатите възможности. Давид Кусо разтресе защитата на Ботев с мощен удар от дистанция, но стражът на гостите показа завидни рефлекси. Акрам Бурас и Майкон също не успяха да намерят мрежата, а резултатът остана непроменен до почивката.

Втората част започна с изненадващ пробив на Ботев Враца. В 54-ата минута Владислав Найденов се откъсна по дясното крило и намери непокрития Мартин Петков, който безапелационно преодоля вратаря на Левски – 0:1. Това попадение разбуди "сините", които хвърлиха всички сили в атака. Евертон Бала и Адриан Райчев създадоха няколко опасни ситуации, но вратарят на гостите бе непробиваем. В добавеното време Райчев центрира прецизно отдясно, а Бала с глава възстанови равенството – 1:1, с което фиксира крайния резултат.


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