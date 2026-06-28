Манчестър Сити счупи трансферния рекорд: Плати 135 млн. евро за английски национал

Манчестър Сити осъществи един от най-шумните трансфери на лятото, след като привлече халфа Елиът Андерсън от Нотингам Форест срещу 135 милиона евро.

Сделката е на стойност 116 милиона паунда и превръща 23-годишния полузащитник в най-скъпия английски футболист в историята.

Андерсън, който в момента е с националния отбор на Англия на Световното първенство, ще се присъедини към Манчестър Сити директно в САЩ, където ще премине медицински прегледи и ще финализира трансфера си.

За Нотингам Форест това е изключително печеливша сделка. Клубът привлече халфа от Нюкасъл само преди две години срещу около 35 милиона паунда, а сега го продава за повече от три пъти по-висока сума.

През изминалия сезон Андерсън изигра 38 мача във Висшата лига и още 12 в Лига Европа, като се отчете с 4 гола и 5 асистенции. Именно силните му изяви убедиха Манчестър Сити да инвестира рекордната сума в неговото привличане.