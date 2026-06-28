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Мексико спира заради Мондиала: Затварят училища и пращат служители да работят от вкъщи

Мексико спира заради Мондиала: Затварят училища и пращат служители да работят от вкъщи

28 Юни, 2026 11:35 524 0

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Властите в столицата предприеха извънредни мерки за 1/16 финалния мач на националния отбор

Мексико спира заради Мондиала: Затварят училища и пращат служители да работят от вкъщи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мексико буквално ще спре за няколко часа заради националния си отбор на Световното първенство.

Федералното правителство обяви, че на 30 юни служителите в държавната администрация в Мексико Сити ще работят дистанционно, а учебните занятия във всички училища в столицата ще бъдат отменени заради мача на „ацтеките“ от елиминациите на Мондиал 2026.

Президентът Клаудия Шейнбаум обясни, че решението цели да облекчи трафика, да подобри безопасността по пътищата и да гарантира нормалното функциониране на публичните услуги в деня на срещата.

Мярката няма да важи за здравните заведения, полицията, обществения транспорт и всички служби, ангажирани с организацията на Световното първенство.

Властите отправиха и препоръка към частния сектор също да позволи работа от разстояние или гъвкаво работно време, за да могат повече фенове да подкрепят националния тим.

Това е третият подобен указ, издаден от мексиканското правителство по време на Мондиал 2026, а интересът към представянето на „Ел Три“ продължава да расте, след като тимът спечели и трите си мача в груповата фаза.


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