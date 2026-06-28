Мексико спира заради Мондиала: Затварят училища и пращат служители да работят от вкъщи

Мексико буквално ще спре за няколко часа заради националния си отбор на Световното първенство.

Федералното правителство обяви, че на 30 юни служителите в държавната администрация в Мексико Сити ще работят дистанционно, а учебните занятия във всички училища в столицата ще бъдат отменени заради мача на „ацтеките“ от елиминациите на Мондиал 2026.

Президентът Клаудия Шейнбаум обясни, че решението цели да облекчи трафика, да подобри безопасността по пътищата и да гарантира нормалното функциониране на публичните услуги в деня на срещата.

Мярката няма да важи за здравните заведения, полицията, обществения транспорт и всички служби, ангажирани с организацията на Световното първенство.

Властите отправиха и препоръка към частния сектор също да позволи работа от разстояние или гъвкаво работно време, за да могат повече фенове да подкрепят националния тим.

Това е третият подобен указ, издаден от мексиканското правителство по време на Мондиал 2026, а интересът към представянето на „Ел Три“ продължава да расте, след като тимът спечели и трите си мача в груповата фаза.