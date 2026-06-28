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Ювентус започва разпродажба: Трябват спешни продажби до края на юни

Ювентус започва разпродажба: Трябват спешни продажби до края на юни

28 Юни, 2026 12:04 669 0

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„Бианконерите“ трябва да осигурят около 13 милиона евро, за да балансират бюджета

Ювентус започва разпродажба: Трябват спешни продажби до края на юни - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус е принуден да ускори продажбата на футболисти до 30 юни, за да подобри финансовите си показатели и да приключи сезона без сериозни загуби, предава “Corriere dello Sport”.

Според италианските медии клубът трябва да реализира около 12-13 милиона евро от трансфери, за да изпълни заложените финансови цели и да продължи плана си за стабилизиране на бюджета.

Най-близо до изхода е Фабио Мирети. Халфът, който е продукт на академията на Ювентус, е оценяван на около 15 милиона евро и е желан от Болоня и Фиорентина. Именно негов евентуален трансфер би решил голяма част от финансовите проблеми.

Сред футболистите, които също могат да бъдат продадени, са вратарят Микеле Ди Грегорио, защитниците Хуан Кабал и Федерико Гати.

Най-сериозна сума може да донесе именно Гати. Въпреки че има договор до 2030 година, той вече не е сред основните избори на Лучано Спалети. Ювентус оценява защитника на между 20 и 25 милиона евро.

Продажбите ще бъдат ключова част от стратегията на новия изпълнителен директор Джовани Карневали, който трябва едновременно да подобри финансовото състояние на клуба и да осигури средства за нови попълнения през лятото.


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